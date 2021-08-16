Пять интересных и веселых вещей, которые можно сделать с грузовым отсеком пикапа

Пять интересных и веселых вещей, которые можно сделать с грузовым отсеком пикапа

В автомобиле можно жить или открыть собственный бизнес.

В пикапах можно перевозить груз, который имеет большие габариты и много веса. Это сделало эти автомобили очень популярными в мире.

Однако, по мнению экспертов сайта HotCars, грузовой отсек автомобиля можно использовать не только по его стандартному назначению. В нем можно повесить гамак, заниматься бизнесом или даже жить. Ниже приведен список из интересных и веселых вещей, которые можно сделать с пикапом.

Hiatus Campers

Превратить автомобиль в кемпер

В определенный момент истории авто энтузиасты начали превращать свои пикапы на дома на колесах, и это стало трендом. В грузовом отсеке можно обустроить простые удобства, например, кровать, места для груза и даже биотуалет.

Сделать ночь просмотра кино

Устроить такое в пикапе можно будет просто с помощью одеяла, подушек и ноутбука. Также в грузовом отсеке можно поставить экран и проектор, а фильм смотреть сидя во дворе.

Pensacola News Journal / Gregg Pachkowski

Обустроить заведение питания

Пикап может помочь начать собственный бизнес. В его грузовом отсеке можно создать кофейню или точку фаст-фуда. Поскольку ваше заведение будет расположено под открытым небом, есть возможность установить практически любые гриле или фритюрнице.

Повесить гамак

В грузовом отсеке идеально разместится гамак. Если у пикапа уже есть специальные стойки для крепления груза, то гамак можно привязать к ним. Если нет, то можно сплести или приобрести сетку-гамак, которую можно натянуть на стенках отсека.

ABC.com

Установить бассейн

Самый простой способ это сделать — это купить и расположить внутри грузового отсека недорогой брезент, и наполнить его водой. Хотя могут возникнуть проблемы с протечкой, поэтому лучше приобрести специальный бассейн.

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