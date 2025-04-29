Пять лучших внедорожников: журнал Top Gear составил список (фото)

Ford Ranger — один из лучших внедорожников / © Media Ford

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Топ внедорожников, способных выдержать сложные условия и не потерять стильный вид, надежность и комфорт авто.

Об этом говорится в журнале Top Gear, передает uamotors.

Эксперты составили список лучших внедорожников и советуют обратить внимание на пять моделей, объединяющих эти качества.

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Toyota Land Cruiser

Автомобиль — признанная классика в мире внедорожников. Модель известна своей выносливостью и долговечностью. Легендарный автомобиль все равно хорошо чувствует себя как в суровых условиях бездорожья, так и на городских дорогах, обеспечивая комфорт и высокий уровень оснащения. Ему смело можно доверять в любых ситуациях.

Land Rover Defender / © landrover.ua

Land Rover Defender 110

Больше, чем кроссовер. Land Rover Defender 110 — полноценный вездеход для тех, кто действительно планирует использовать авто для путешествий и приключений. Defender сочетает практичность, проходимость и характер подлинного «внедорожника с историей».

Mercedes-Benz G-Class

Настоящая легенда, а не обычный автомобиль. Автомобиль не претендует на экономичность, зато поражает роскошью, узнаваемым дизайном и проходимостью. От мощного G63 до современного электрического G580 — в линейке есть вариант на любой вкус.

Форд Ranger

Форд Ranger

Современный пикап, способный быть универсальным: подходит и для работы, и для обыденного домашнего использования. Он просторен, удобен и демонстрирует уверенность как на трассе, так и в условиях бездорожья.

Ineos Grenadier

Новая модель авто уже нашла поклонников. Это хороший внедорожник для ценителей олдскульного стиля, адаптированный к современным требованиям.

Напомним и о топ-10 дешевых кроссоверах. Смотрите их в списке фото.

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