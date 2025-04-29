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Пять лучших внедорожников: журнал Top Gear составил список (фото)
Всемирно известное издание Top Gear представило топ-5 внедорожников.
Топ внедорожников, способных выдержать сложные условия и не потерять стильный вид, надежность и комфорт авто.
Об этом говорится в журнале Top Gear, передает uamotors.
Эксперты составили список лучших внедорожников и советуют обратить внимание на пять моделей, объединяющих эти качества.
Toyota Land Cruiser
Автомобиль — признанная классика в мире внедорожников. Модель известна своей выносливостью и долговечностью. Легендарный автомобиль все равно хорошо чувствует себя как в суровых условиях бездорожья, так и на городских дорогах, обеспечивая комфорт и высокий уровень оснащения. Ему смело можно доверять в любых ситуациях.
Land Rover Defender 110
Больше, чем кроссовер. Land Rover Defender 110 — полноценный вездеход для тех, кто действительно планирует использовать авто для путешествий и приключений. Defender сочетает практичность, проходимость и характер подлинного «внедорожника с историей».
Mercedes-Benz G-Class
Настоящая легенда, а не обычный автомобиль. Автомобиль не претендует на экономичность, зато поражает роскошью, узнаваемым дизайном и проходимостью. От мощного G63 до современного электрического G580 — в линейке есть вариант на любой вкус.
Форд Ranger
Современный пикап, способный быть универсальным: подходит и для работы, и для обыденного домашнего использования. Он просторен, удобен и демонстрирует уверенность как на трассе, так и в условиях бездорожья.
Ineos Grenadier
Новая модель авто уже нашла поклонников. Это хороший внедорожник для ценителей олдскульного стиля, адаптированный к современным требованиям.
Напомним и о топ-10 дешевых кроссоверах. Смотрите их в списке фото.
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