Пять скрытых функций авто, которые могут спасти жизнь

Автомобиль / © Pixabay

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Современные автомобили буквально нашпигованы технологиями, о которых многие водители даже не догадываются. Некоторые из них, скрытые от глаз, могут стать настоящим спасательным кругом в критической ситуации. Эксперт по автомобильной безопасности раскрыл пять таких функций, которые должен знать каждый водитель.

Об этом пишет SUV News.

Отключение подушки безопасности для ребенка

Если вы устанавливаете детское кресло на переднем сиденье, всегда разворачивайте его назад, лицом к спинке сиденья. Самое важное — отключить фронтальную подушку безопасности пассажира. Это предотвращает серьезные травмы ребенка, чей организм еще не способен выдержать силу удара подушки.

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Поворотный солнцезащитный козырек

Не все знают, что солнцезащитный козырек в вашем авто может не только опускаться, но и поворачиваться к боковому окну. Это очень удобно, когда солнце слепит вас сбоку, например, на восходе или заходе.

Ночной режим зеркала заднего вида

Многие салонные зеркала заднего вида оснащены специальной антибликовой функцией. Она активируется рычагом снизу зеркала и предотвращает ослепление водителя ярким светом фар движущихся сзади автомобилей.

Экстренное торможение электронным ручным тормозом

В случае отказа основной тормозной системы, электронный стояночный тормоз может стать вашим спасителем. Нажмите и удерживайте кнопку активации электронного «ручника» в течение нескольких секунд. Автомобиль постепенно замедлится, автоматически включив аварийные сигналы.

Блокировка задней двери для детей

Эта функция является обязательной для семейных автомобилей. Она позволяет заблокировать заднюю дверь таким образом, чтобы ее невозможно было открыть изнутри. Благодаря этому дети не смогут случайно открыть дверь во время движения, что обеспечит их безопасность.

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Эти скрытые функции могут показаться незначительными, но знание о них может стать решающим в непредвиденных ситуациях. Проверьте, есть ли такие функции в вашем авто, и изучите, как ими пользоваться, ведь это может спасти жизнь.

К слову, в авто есть малоизвестная кнопка, которая экономит деньги. Речь идет о системе Start-Stop, которую активирует кнопка с «А» в круге. Это позволяет уменьшить объем вредных выбросов и экономит до 1 л топлива на 100 км.