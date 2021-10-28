Range Rover пятого поколения представлен официально: все характеристики и какова его цена в Украине

Модель доступна в трех комплектациях.

Британская компания Jaguar Land Rover представила флагманский внедорожник Range Rover пятого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что автомобиль построен на совершенно новой модульной платформе и стал больше по всем параметрам. В частности, длина выросла на 53 мм, а колесная база – на 75 мм. По-прежнему Range Rover предлагается в двух вариантах – стандартном SWB (длина 5 052 мм) и удлиненном LWB на 200 мм. Высота машины увеличена до 1 870 мм.

Помимо разных габаритов, покупатели могут выбирать между тремя вариантами салона – 4, 5 или 7-местным (в версии LWB). Раздельные задние сиденья в стандартном исполнении имеют регулируемые уголки наклона спинки, а опционные кресла повышенной комфортности имеют электропривод и больший диапазон регулировок.

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Автомобиль уже доступен для заказа в комплектациях SE, HSE и Autobiography. Лимитированная серия First Edition, созданная на базе Autobiography, будет продаваться только в течение первого года производства. Такие машины будут иметь уникальный цвет кузова Sunset Gold с матовым покрытием Satin, тогда как остальным машинам предназначены четыре других варианта лакокрасочного покрытия – Batumi Gold Gloss (золотой), Lantau Bronze (бронзовый), Charente Grey (серебристый) и Santorini Black (черный). Исполнение First Edition доступно как со стандартной колесной базой (SWB), так и с удлиненной (LWB) с пятиместным салоном. SV Signature Suite с четырьмя креслами в салоне предлагается только для версий с удлиненной колесной базой.

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Новый Range Rover получил электронную архитектуру EVA 2.0, которая объединяет более 70 электронных блоков и может обновляться по воздуху. Водитель получает оперативную информацию от цифровой шкалы приборов диагональю 13,7 дюйма, а также проекционный дисплей. Инфо-развлекательная система Pivi Pro имеет изогнутый сенсорный экран диагональю 13,1 дюйма. Четырехзонный климат-контроль с отдельными кондиционером и обогревателем для задней части салона имеет привычные аналоговые контроллеры. Для пассажиров второго ряда предусмотрено два 11,4-дюймовых экрана, а в версиях с 4-местным салоном появится 8-дюймовый сенсорный дисплей в центральном подлокотнике.

В зависимости от конфигурации салона объем багажного отделения варьируется от 312 до 1 061 литров. Дверь багажника обычно состоит из двух частей и имеет электропривод. В качестве опции можно заказать электроприводы и других двери автомобиля.

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Силовые агрегаты нового Range Rover включают в себя широкую гамму из 6 и 8-цилиндровых моторов. Топовая версия P530 оснащена 4,4-литровым битурбированным двигателем V8 от компании BMW. Он развивает мощность 530 л.с., а момент достигает 750 Нм. Такой Range Rover может разогнаться до 100 км/ч за 4,6 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч.

Для поклонников PHEV-гибридов адресованы версии P440e и P510e. Есть две версии со вспомогательным стартер-генератором (MHEV) – P360 и P400 Ingenium. А для любителей моторов на тяжелом топливе подготовили три турбодизеля – D250, D300 и D350 мощностью от 249 до 350 л.с.

На домашнем рынке Land Rover Range Rover пятого поколения стоит от 94 400 фунтов стерлингов, что конвертируется в 3 429 376 гривен по текущему курсу. Новый внедорожник уже доступен в салонах украинских дилеров марки. Цены стартуют с отметки в 4 млн гривен. Первые экземпляры должны прибыть в Украину в первой половине 2022 года.

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