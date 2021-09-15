Растаможка авто в "Дії": какие услуги доступны

Через приложение можно будет подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и автоматически завершить оформление.

В "Дії" можно будет растаможить авто. Сегодня Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте. Он значительно уменьшит коррупционные риски при растаможивании авто и минимизирует человеческий фактор из этого процесса.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Постановление позволит подавать через "Дію" необходимые документы, оплатить таможенный сбор и автоматически завершить оформление. Без затягивания времени и кучи нервов. Мы выбрали одну из самых распространенных категорий транспортных средств, которые чаще всего ввозятся на таможенную территорию Украины, — 8703. Это легковые автомобили, мотоциклы, скутеры. Впоследствии будут внесены изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, что позволит растамаживать через "Дію" и другие виды транспорта ", — написал он на странице в Facebook.

Так, в рамках экспериментального проекта в "Дії" можно будет:

• осуществить таможенное оформление путем подачи предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме

• подать документы в электронной форме

• уплатить таможенные платежи в течение 10 дней

• завершить таможенное оформление автоматически.

Напомним:

Ранее сообщалось, что автомобилистам рассказали, что нужно делать, если водительские документы не отображаются в "Дії" .

. Также автомобилистам рассказали важную деталь относительно электронных водительских документов.

"Право на владу": Саакашвили рассказал о коррупционном механизме растаможки авто в Украине

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