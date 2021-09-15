Растаможка авто в "Дії": какие услуги доступны

Через приложение можно будет подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и автоматически завершить оформление.
В "Дії" можно будет растаможить авто. Сегодня Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте. Он значительно уменьшит коррупционные риски при растаможивании авто и минимизирует человеческий фактор из этого процесса.
Об этом в среду, 15 сентября, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Постановление позволит подавать через "Дію" необходимые документы, оплатить таможенный сбор и автоматически завершить оформление. Без затягивания времени и кучи нервов. Мы выбрали одну из самых распространенных категорий транспортных средств, которые чаще всего ввозятся на таможенную территорию Украины, — 8703. Это легковые автомобили, мотоциклы, скутеры. Впоследствии будут внесены изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, что позволит растамаживать через "Дію" и другие виды транспорта ", — написал он на странице в Facebook.
Так, в рамках экспериментального проекта в "Дії" можно будет:
• осуществить таможенное оформление путем подачи предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме
• подать документы в электронной форме
• уплатить таможенные платежи в течение 10 дней
• завершить таможенное оформление автоматически.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что автомобилистам рассказали, что нужно делать, если водительские документы не отображаются в "Дії".
- Также автомобилистам рассказали важную деталь относительно электронных водительских документов.