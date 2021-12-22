Разлетаются всем миром: в Дубае под открытым небом пылятся сотни элитных автомобильных "битков"

Здесь каждый автомобилист сможет подобрать для себя автомобиль мечты.

Для ОАЭ – Lamborghini, это ничего особенного. Так же – как и десятки разбитых суперкаров за месяц. За долги, после ДТП, или просто оставил посреди дороги машину. Они все попадают на специальную площадку. Здесь их очень много. Если владелец спустя некоторое время не появляется, машина попадает на аукцион.

Что интересного можно увидеть в Дубае узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Размеры парковки – а также выбор дорогих машин – впечатляет. Разбитые машины – в основном – после гонки в пустыне. Они очень популярны. Когда машину разбивают – то владельцу проще ее оставить и купить новую, чем ремонтировать.

Впрочем большинство машин здесь – в вполне нормальном состоянии. В 2008 году когда был кризис, большинство людей брали автомобили в кредит или в лизинг. Компании разорились и люди не смогли выплачивать кредиты. Все что они делали – это бросали свои автомобили на парковках и улетали в другие страны.

Практика оставлять авто на парковках супермаркетов, в аэропорту или просто на улице – вместе с извинениями или выписками из банков – до сих пор существует. Подобные машины тоже попадают на аукцион. В основном торгуются за них – зарубежные покупатели. Финальные ставки достаточно высоки. Купить даже размозженный Lamborghini или Ferrari — за копейки — не получится. Это просто миф.

Разбитые суперкары – чаще всего покупают на запчасти – как доноров. Уцелевший двигатель или например тормоза — могут стоить неплохих денег. Очень редко машины берут на восстановление – только, если повреждения минимальны.

А вот приобрести битое-перебитое авто – вполне реально. Потому что в Эмираты тоже таскают разбитые машины из США. Правда – только премиум сегмент.

И на такой товар тоже есть покупатели. Например – почти новый Мерседес – стоит сто тысяч долларов. А такой же новый – втрое дороже. Никто даже и не узнает – что он немного отремонтирован.

Так что хотите верьте, хотите нет – но в одном из самых дорогих городов на планете – дорогами тоже колесят суперкары – своды из нескольких частей. Правда, катаются на них — местные "бедняки" — те, кому на новый ламбо — немного не хватило денег.

Как сотни элитных маших разлетаются по миру с самого известного автокладбища в Дубаях

Напомним, об аренде Lamborghini на час и номера за миллионы долларов: какова автомобильная жизнь в Дубае.