"Размели" за 12 минут: новый электропикап Chevrolet вызвал безумный ажиотаж на рынке

Для его приобретения нужно только внести залог в размере 100 долларов.

Как известно, недавно был презентован новый электрический пикап – Chevrolet Silverado.

По информации Autoblog, спрос на эту модель оказался просто бешеным.

Так, исполнительный директор General Motors Мэри Барра объявила, что первый тираж нового электропикапа Chevrolet Silverado EV раскупили за 12 минут. Топ-менеджер не уточнила, сколько именно машин зарезервировали клиенты, поэтому оценить тираж "приветственной" серии Silverado EV RST First Edition нельзя.

Журналисты отмечают, что для бронирования Silverado EV было достаточно сделать депозит в размере 100 долларов.

Отметим, что этот автомобиль имеет мощный электродвигатель, выдающий 664 лошадиные силы. Также можно выбрать версию с системой полного привода, которая от одного заряда сможет проехать 650 километров. До первой "сотни" Silverado EV разгоняется за 4,5 секунды. Также автомобиль имеет систему быстрой зарядки, которая может за 10 минут прибавить 160 километров пробега.

General Motors оценил спецверсию Chevrolet Silverado EV RST First Edition в 105 тысяч долларов. Другой нюанс заключается в том, что для Silverado EV серия First Edition де-факто не первая. Сначала на рынок выйдут коммерческие грузовики в упрощенной комплектации WT по цене от 40 тысяч долларов (их ждут весной 2023 года), а самые дорогие Silverado EV RST First Edition достанутся дилерам осенью, то есть задержка составит около полугода.

Новинка должна дебютировать уже осенью 2023 года, а уже масштабное производство начнется в начале 2024 года.