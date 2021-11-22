Разобрали весь тираж за три часа: китайский седан устроил на рынке настоящий фурор

802 километра на одном заряде и полный привод, инженеры Great Wall удивили покупателей/

Китайский производитель Great Wall презентовал очень интересный электрический седан — Mecha Dragon .

Об этом сообщает издание Archyde.

Mecha Dragon – это первый автомобиль Salon, поэтому инженеры пытались удивить покупателей и привлечь к своей компании. Скажем честно, им это удалось. Весь тираж новых авто раскупили всего за 3 часа, а это – 101 автомобиль.

Такая популярность Mecha Dragon поначалу может удивить, но если разобраться, то все становится на свои места. "Электричка" получила два двигателя, поэтому для покупателей доступен полный привод, а также двойной агрегат развивает солидную мощность в 550 лошадиных сил. Но самое главное в электрокаре – его батарея. Здесь с этим все хорошо, 115 кВтч, которые позволяют проехать на одном заряде 802 километра по циклу NEDC. От 0 до 100 км\ч Mecha Dragon разгоняется всего за 3,7 секунды, неплохо, как для китайца.

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Конечно, это еще не все. Автомобиль построен на современной архитектуре, позволяющей заряжать батарею от мощной зарядной станции на 480 кВт. Благодаря такой мощности всего за 10 минут можно пополнить запас батареи на 400 километров хода.

И чтобы точно клиенты были в восторге, инженеры добавили машине фирменную систему автопилота Captain Cruise. Четыре лидера сенсора, семь камер сверхвысокой четкости, пять радаров миллиметрового диапазона и дюжина ультразвуковых сенсоров – это все позволяет автомобилю видеть полную "картину" на дороге. Потом вся информация передается на специальный компьютер, а там искусственный интеллект полностью оценивает ситуацию. И все это с потенциалом мощности 400 триллионов операций в секунду.

В серию электрокар уйдет только в следующем году. Первый тираж, который уже распродан будет тестовой партией. И если все пойдет по плану, Great Wall планирует значительно увеличить производство, чтобы удовлетворить спрос. Новинка будет продаваться под брендом Salon. Главная особенность электромобиля – это двухмоторная компоновка, большая батарея и адекватная цена в 76 тысяч долларов.

Это уже не первый случай, когда китайский электрокар "наделал шум" на рынке автомобилей. Ранее, ТСН.Авто рассказывали – о китайском электромобиле Ora Good Cat, получившем рекордное количество заказов.