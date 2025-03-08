Редкий Ferrari с интересной историей простоял четверть века брошенным в сарае: фото

Во Франции обнаружили заброшенное купе Ferrari 330 GT в 1965 году. Раритетный суперкар четверть века простоял в сарае на территории старинного поместья.

Об этом сообщает сайт Classic Driver.

Суперкар Ferrari 330 GT 2+2 имеет интересную и насыщенную историю. Именно этот автомобиль с другими задними фонарями демонстрировали на Парижском автосалоне 1966 года, где его осматривал президент Франции Шарль де Голль. Позже оно стало машиной безопасности в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана". Кстати, именно таким авто пользовался Энцо Феррари.

После этого Ferrari 330 GT продали и несколько раз менял владельца. В конце 70-х его приобрел французский автоколлекционер.

Ferrari 330 GT стоял в сарае с 2000 года / Фото: Classic Driver Market

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После смерти владельца в 2000 году автомобиль не эксплуатировался. Наследники поставили машину в сарай и поначалу время от времени заводили ее двигатель, однако со временем перестали это делать.

Суперкар Ferrari 330 GT 2+2 нуждается в реставрации. Его кузов местами проржавел, а кожаная отделка салона потрескалась. Впрочем, пробег небольшой – 38 607 км. Сейчас авто выставили на аукцион и планируют выручить за него до 240 тысяч долларов.

Купе Ferrari 330 GT 2+2 выпускали с 1964 по 1967 год и всего собрали 1099 автомобилей. Суперкар оснащен 4,0-литровым V12 мощностью 300 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 245 км/ч.

Напомним, в Великобритании нашли заброшенную коллекцию редких авто в заброшенном поместье.