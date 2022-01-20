Редкий Porsche продали за рекордную сумму: чем интересен автомобиль

Машина имеет очень небольшой пробег и просто безупречное состояние.

Автомобильный кризис и нехватка новых автомобилей задали новые правила игры на рынке авто. Теперь подержанные машины значительно подорожали. Также, это задело и коллекционные ретро авто.

Вот, например, Porsche Carrera GT 2005 года ушла с молотка за рекордные для этой модели 2 миллиона долларов. Эта сумма более чем в четыре раза превысила оригинальный ценник автомобиля. Об этом на своем сайте сообщает издательство "Carscoops".

В прошлом месяце на калифорнийском аукционе Bring a Trailer продали Porsche Carrera GT Guards Red за 1 902 000, но у этого автомобиля пробег был значительно больше, чем у самого дорогого экземпляра за 2 миллиона.

https://www.carscoops.com

Этот автомобиль интересен тем, что под капотом у него быстрый двигатель V10 – на 5.7 литра, выдающий 603 лошадиные силы. Механическая коробка передач на 6 передач надежна и проста, также авто очень круто управляется из-за того, что здесь установлена специальная спортивная подвеска.

На этом Porsche Carrera GT проехали всего 400 километров, также интересно, что у него полная комплектация, как из салона. Новый владелец получил комплект кожаных сумок, оригинальные инструменты и много ценящейся документации. Все это, включая автомобиль находится в идеальном состоянии.

https://www.carscoops.com

Но надо заметить, что на сегодняшний день такой ценник за данный автомобиль очень неплохой. Этих автомобилей осталось очень немного и многие уже далеко не в лучшем состоянии. Поэтому этот Porsche имеет большую ценность и теперь будет находиться в частной коллекции.

Напомним, что недавно в заброшенном саду обнаружили коллекцию редких ретроавтомобилей.