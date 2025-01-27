Ремень или подушка безопасности: полицейские рассказали, что действительно защитит во время ДТП

Непристегнутый водитель во время лобового столкновения погибает в 9 из 10 случаев.

Полицейские опровергли мифы о ремнях безопасности во время ДТП и на малой скорости. Ведь даже опытные водители говорят, что в некоторых случаях можно ездить без кулича безопасности. Все о штрафах и шансах выжить непристегнутому водителю и пассажирам.

Об этом говорилось в сообщении Патрульной полиции Ивано-Франковской области.

Какой штраф за непристегнутый ремень в авто

На вопрос, когда водитель может не пристегиваться ремнем безопасности, ответ патрульных однозначен: никогда. Более того, за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами предусмотрено 510 грн. штрафа.

Это касается как водителя, который также должен быть пристегнут ремнем безопасности во время движения (пункт 2.3.в ПДД), так и пассажира, ехавшего без ремня безопасности.

"Применение ремней безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, а в случае опрокидывания авто — в 5 раз", — сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области.

Правоохранители также опровергли главные мифы вокруг ремней безопасности.

Штрафы за нарушение ПДД по ремню безопасности / Фото: facebook.com/Bilosh

Что лучше: ремень или подушка безопасности

Один из главных мифов о ПДД, что при наличии в авто подушки безопасности, ремни не нужны.

"Подушка во время раскрытия движется навстречу человеку со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса. Ремень безопасности не дает столкнуться с подушкой настолько быстро. Да и разрабатывалась подушка для работы совместно с ремнями безопасности, а не вместо них", – объясняют патрульные.

Ремень на небольшой скорости и расстоянии

Даже на небольшой скорости ремня безопасности необходимо использовать. Непристегнутый водитель во время лобового столкновения в 9 из 10 случаев погибнет, разобьет головой лобовое стекло.

Также во время путешествия на небольшие расстояния пояса безопасности нужны. Согласно статистике, 75% случаев гибели водителя происходят в пределах 40 км от его дома.

Часто возникают споры относительно того, помешает ли ремень выбраться из горящего или тонущего автомобиля. Правоохранители утверждают, что современные же пояса снимаются одним щелчком, поэтому наибольшую опасность представляет именно удар, предшествующий пожару или падению в воду.

Фото: www.pexels.com/mentatdgt

Удержит ли ребенка на руках пристегнутый взрослый

Даже при столкновении на скорости 30 км/ч на ребенка массой 7 кг будет действовать сила в 135 кк. Удержать такой вес невозможно.

Часто говорят, что пользоваться ремнем безопасности неудобно. Однако привыкнуть к ремню можно способом регулярного его использования. В таком случае у непристегнутого человека будет возникать чувство дискомфорта, когда пояс не застегнут.

Где на самом деле безопасное место в авто

Место за водителем в авто только кажется более безопасным. Пассажир, не пристегивающийся на заднем сидении, в случае лобового столкновения рискует вылететь из авто, а также травмировать других пассажиров или водителя. В 75% случаев выбрасывания из авто люди погибают. Так что утверждение о том, что в случае аварии лучше быть выброшенным из автомобиля, ошибочно.

"Статистика свидетельствует, что у пассажира, оказавшегося во время ДТП вне салона, есть шанс на сохранение жизни. 1 из 100. Готовы рискнуть? Самая большая опасность во время аварии — это удар по части салона", — ответили патрульные.

Также они добавили, что пассажирам, сидящим на заднем сиденье пристегиваться обязательно. Ведь непристегнутый пассажир становится очень опасным и для других.

"Водителя может убить даже вылетевший с заднего сиденья ребенок. Также не стоит забывать о переворачивании машины — здесь альтернативы нет", — добавляют они.

Фото: pexels.com/thelazyartist

Ремень безопасности может в случае аварии травмировать человека: правда или миф

Ремень может вызвать ожоги или сломать ключицу и травмировать шейный отдел позвоночника, ведь во время резкого торможения тело по инерции двигается вперед, говорят патрульные. Однако, эти травмы ничто по сравнению с теми повреждениями, которые подстерегают пассажиров и водителя без ремней.

Напомним, некоторым украинским водителям грозят штрафы до 600 тысяч грн. А в некоторых случаях можно даже попасть за решетку.

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