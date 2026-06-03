Ремонт авто на тысячи гривен: почему опасно ездить с почти пустым баком в летнюю жару

Езда с почти пустым баком летом приводит к перегреву насоса и загрязнению топливной системы.

Реклама

Многие автомобилисты часто игнорируют показатели датчика горючего и продолжают движение даже с горящей лампочкой в надежде дотянуть до ближайшей заправки. Однако летом такое легкомыслие становится крайне опасным для современных транспортных средств и грозит внезапным выходом машины из строя.

О скрытых рисках езды на остатках горючего в жаркое время года пишет Ampercar.

Перегрев насоса и опасный осадок

В современных машинах бензонасос расположен непосредственно в баке, где он не только перекачивает бензин или дизель, но и охлаждается благодаря этой жидкости. Когда уровень топлива критично падает, устройство начинает работать практически досуха, что в условиях высоких летних температур мгновенно приводит к перегреву корпуса, появлению постороннего шума и опасным перебоям с подачей горючего. Из-за появления воздуха и пены фильтр и регулятор давления работают в нестабильных условиях, что значительно ускоряет их износ.

Реклама

Ситуацию существенно усложняет грязь, которая неизбежно накапливается на дне бака в виде частиц ржавчины и осадка от некачественного горючего. Во время езды на резерве насос засасывает эти примеси, которые очень быстро забивают фильтр и наносят непоправимый урон форсункам. Этот процесс становится еще более разрушительным, если автомобиль вынужден продолжительное время стоять в городской пробке под палящим солнцем.

Образование конденсата и сбои в системе

Еще одной серьезной проблемой становится образование пара и конденсата внутри полупустого резервуара. Высокие температуры провоцируют активное испарение остатков горючего, что создает паровые пробки, затрудняет запуск двигателя и лишает его мощности. В то же время влага, попадающая в систему впрыска, вызывает коррозию бака и становится настоящим приговором для владельцев дизельных автомобилей, которым грозит дорогостоящий ремонт.

Кроме механических повреждений, постоянная езда на минимальных показателях неизбежно приводит к сбоям в работе электроники, ведь датчики начинают выдавать ложные данные о запасе хода. «Езда с почти пустым баком в жару — прямой путь к проблемам с топливной системой», — отмечают автоэксперты. Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют всегда поддерживать уровень горючего не ниже четверти бака, избегать перелива «под завязку» и своевременно заменять фильтры по установленному регламенту.

Напомним, инструктор по вождению поделился действенным лайфгаком, как можно экономить горючее летом. Это уменьшает нагрузку на двигатель, но требует ограничения скорости.

Реклама

Новости партнеров