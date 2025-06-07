Ремонт авто в Украине: какие машины стали проблемными для мастеров

Ремонт авто / © pixabay.com

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Сегодня все чаще украинские автомастерские отказываются ремонтировать определенные типы автомобилей или существенно завышают стоимость услуг. Причины — сложность работ, отсутствие специализированного оборудования и технической документации, а также экономическая нецелесообразность.

Об этом пишет Автопилот.

Одной из самых сложных категорий являются транспортные средства с модифицированной электроникой. Владельцы таких авто часто вмешивались в заводскую проводку, устанавливали кустарное газобаллонное оборудование или непрофессиональные сигнализации.

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Не меньше проблем доставляют автоматические коробки передач и пневматические подвески. Они требуют специального оборудования и высокой квалификации. Поэтому большинство СТО советуют обращаться в узкопрофильные сервисные центры.

Еще одна сложность — автомобили, импортированные с неевропейских рынков. Тамошние модификации имеют совсем другую технику, к которой сложно найти запчасти и документацию в Украине.

Также большие проблемы вызывают подержанные авто с низкой рыночной стоимостью. Из-за ржавчины и износа детали часто закисают и требуют сложного демонтажа, а клиенты при этом хотят минимальных затрат.

Отдельная проблема — ремонт с длительным демонтажем. Например, замена обогревателя или ремня ГРМ иногда требует разборки значительной части машины, что значительно повышает стоимость и время работы. Из-за риска повреждения других деталей автомастерские часто повышают цену или вообще отказываются от таких заказов.

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Напомним, в последнее время многие китайские автопроизводители, вышедшие на украинский рынок, позволяют заправлять свои автомобили. бензином марки А-92. Это привлекает покупателей, ведь топливо дешевле, что позволяет сэкономить на эксплуатации. Однако специалисты предупреждают: такой компромисс может обернуться дорогостоящей ошибкой.