Renault на одном из рынков начинает отказываться от Logan и Sandero

В историю уйдут две культовые модели.

Компания Renault приняла решение отказаться на бразильском рынке от автомобилей моделей Logan и Sandero.

Об этом сообщает Autos Segretos.

Как известно, в начале 2021 года был обнародован новый план Renaulution, в рамках которого бренд Renault начнет постепенно выходить из нижнего "бюджетного" ценового сегмента рынка. Первоочередным для автопроизводителя станет не увеличение объемов производства, а максимизация прибыли. Первым под удар попал именно доступное семейство Logan/Sandero.

Отмечается, что глава Renault Group Лука де Мео принял такое решение совсем недавно, хотя проекты XJI и XJF, за которыми скрываются адаптированные Logan и Sandero, уже были запущены в Бразилии. Теперь все работы остановлены. Нынешнее семейство второго поколения выпускают не только в Бразилии, но также в Аргентине и Колумбии. Производство этих машин будет продолжаться там еще примерно два года. Например, в Бразилии с 1 января 2024 года вступят в силу новые требования к безопасности автомобилей, которым нынешние Logan/Sandero не отвечают, и вряд ли Renault будет вкладываться в модернизацию.

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Предполагается, что вместо седанов и хэтчбеков Renault сконцентрируется в Латинской Америке в сегменте SUV. Недавно там состоялась премьера второго поколения Duster, а вскоре к нему присоединится другой компактный паркетник, который спроектируют на платформе CMF-B.

Кроме того, в ближайшие годы в Бразилии начнут производство среднеразмерного 3-рядного "паркетника" Bigster, анонсированного в начале года маркой Dacia. Впрочем, оба этих кроссовера появятся не ранее 2024-2025 года, поэтому ближайшей премьерой станут не они, а обновленный пикап Duster Oroch, в основе которого лежит первое поколение Duster.

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