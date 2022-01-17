Renault откажется от бензиновых и дизельных двигателей в Европе: названы сроки

Уже готовится новое семейство электрокаров.

Компания Renault планирует полностью стать электрифицированным брендом на рынке Европы.

Об этом заявил глава французского автопроизводителя Лука Де Мео, передает Automotive News.

Отмечается, что производство авто с двигателями внутреннего возгорания для европейского рынка будут постепенно сворачивать и в 2030 году полностью прекратят. Бренд Renault в Европе станет на 100% электрическим. Кстати, еще полгода назад компания планировала электрифицировать 90% модельного ряда на европейском рынке к 2030 году, но теперь в стратегию были внесены изменения.

Таким образом, отказ от ДВС на пять лет опередит запрет на продажу автомобилей на ископаемом топливе в 27 странах Евросоюза, что, вероятно, даст Renault время для плавной адаптации к изменяющемуся рынку.

Интересно, что у румынской "дочки" Renault – Dacia есть только одна электрическая модель. Это представленный в прошлом году кроссовер Spring, являющийся самым доступным аккумуляторным автомобилем на европейском рынке. Другие Dacia пока оснащаются ДВС.

К 2025 году компания Renault выпустит новые электрокары. Первым в линейке станет Renault Megane E-Tech Electric. После этого на рынок должны выйти модели Renault 5 и Renault 4. В стратегии есть еще 2 автомобиля из сегмента EV, но производитель их пока не анонсировал. Вместе с тем, на других рынках (особенно в развивающихся странах) бензиновые и дизельные модели Renault будут продавать и после 2030 года. В Европе Renault Group планирует продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания под брендом Dacia.

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