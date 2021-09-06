Renault перед дебютом официально раскрыла электрический Megane: он получил новый стиль кузова

Кроссовер выйдет на рынок в начале следующего года.

Renault перед премьерой показала новую версию одного из самых популярных автомобилей Европы — Megane. Он стал электрическим и получил новый стиль кузова.

Об этом сообщает сайт Motor1.

К ряду хэтчбека, седана и универсала теперь присоединился кроссовер. Такой кузов модель получит впервые в истории. С 1995 года она выходил также в форме минивэна, купе и даже кабриолета.

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Новинку назвали Megane E-Tech Electric. Она весит 1624 килограмма и ездит на модульной электрической платформе CMF-EV, которая лежит в основе Nissan Ariya. Автомобиль получил 4,21 метра в длину и впечатляющую колесную базу в 2,7 метра, что позволило инженерам создать просторный салон.

Электрокар получил 20-дюймовые колеса и 1,5 метра в высоту. Для лучшей аэродинамики его передние ручки дверей сделаны вровень с корпусом, а задние — "скрытые" в стекле. Megane E-Tech стал первой серийной моделью Renault, получившей новый логотип марки.

Кроссовер имеет много общего с представленным в прошлом году концептом Megane eVision. Однако ему установили обычные боковые зеркала вместо камер, а фары стали менее яркими.

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Экстерьер и интерьер модели были созданы с нуля и значительно отличаются от традиционных Megane. Внутри, в частности, установили цифровой дисплей OpenR, который показывали ранее в концептах Trezor, Symbioz и Morphoz.

Перед водителем размещен 12,3-дюймовый экран, а рядом с ним — 12-дюймовым сенсорный дисплей для информационно-развлекательной системы, который имеет высокое разрешение 1250 x 1562, что делает его "кристально чистым". Более дешевые версии Megane E-Tech Electric будут иметь меньший девятидюймовый центральный дисплей с более низким разрешением.

Салон обтянут тканевой обивкой, которая полностью создана из вторичных материалов, а некоторые части панели приборов изготовлены из переработанного пластика. В конце эксплуатации Megane E-Tech Electric 95% автомобиля можно будет переработать.

В более дешевых версиях мощность обеспечивается электродвигателем, который выдает 130 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. В более дорогих вариантах он будет выдавать 218 л.с. и 300 Нм. Автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 7,4 секунды, а затем достигать 160 км/ч.

Электродвигатель будет питать аккумулятор на 40 или 60 кВт-час. Первый позволит проехать на одном заряде 300 км, а второй — до 470 км. На батарею предоставляется восьмилетняя гарантия, и если она ухудшится, Renault заменит ее бесплатно.

Megane E-Tech Electric будет доступен для заказа с февраля 2022 года, и через месяц после этого он поступит в продажу.

motor1.com

Ранее сообщалось, что Renault представила стильный электрический седан.

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