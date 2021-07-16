Renault представила новый стильный электрический грузовик с низкой кабиной

Одновременно в ней могут разместиться четыре человека.

Компания Renault представила новый электрический грузовик с низкой кабиной.

Об этом сообщает Specmachinery.

Эта модель, которая называется D Wide ZE Low Entry Cab (Low Entry Cab), была разработана в тесном сотрудничестве с бодибилдером Estepe. Она предназначена для удовлетворения требований сектора сбора бытовых отходов в городах.

Модель предлагается с колесной формулой 6х2 и управляемой задней осью для повышения маневренности, необходимой в городах с тесной застройкой.

specmachinery.com.ua

Новый D Wide ZE LEC позволяет операторам легко и безопасно получить доступ к автомобилю. Вход в кабину расположен на 200 мм ниже, чем в стандартном развозном грузовике, и имеет одну ступеньку и двери, которые открываются на 90 градусов, что значительно снижает усталость экипажа от входа и выхода из кабины более 100 раз за смену.

Кроме того, низкое положение кабины обеспечивает превосходный прямой обзор для водителей. Для увеличения видимости Renault Trucks рекомендует дополнительные боковые окна, расположенные в задней части кабины в качестве опции.

В просторной кабине этого полностью электрического грузовика могут разместиться водитель и до трех дополнительных членов экипажа, а его плоский пол обеспечивает свободу передвижения внутри автомобиля, позволяя садиться и высаживаться как с левой, так и с правой стороны.

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