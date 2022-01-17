Renault представит обновленную версию кроссовера за 5,5 тысячи долларов: первые фото

Рестайлинговый вариант будет представлен 20 января.

Компания Renault собирается вскоре представить обновленную версию бюджетного кроссовера – Kwid .

Так, в Сети появились первые изображения рестайлингового варианта. Сама компания пока не обнародовала информацию о будущей новинке, а вот фотошпионы уже успели подловить новый автомобиль. Соответствующие фото были опубликованы на странице Autoinbrazil в Instagram.

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Как можно увидеть из фотографий, обновленный Renault Kwid получит новую решетку радиатора и передний бампер, а также двухуровневую главную оптику. Среди новшеств в салоне – увеличенный до восьми дюймов сенсорный экран мультимедийной системы. Также появится новая приборная панель с цифровым спидометром. Базовая комплектация Renault Kwid включает в себя две подушки безопасности и ABS, а вот камера заднего вида и даже кондиционер – опции.

По технике информации пока нет. Вероятно, Kwid будет иметь 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 82 л. Поскольку кроссовер выпускается в Бразилии, двигатель сможет работать на этаноле – такое топливо чрезвычайно популярно в этой стране Латинской Америки.

Новый Renault Kwid будет представлен 20 января. В Бразилии цены на текущий Renault Kwid стартуют только от 29,9 тысяч реалов (5,5 тысячи долларов).