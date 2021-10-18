Renault снимет с производства флагманский кроссовер, который представлен в Украине

Недавно эта модель получила обновление.

Французская компания Renault приняла решение снять с производства большой кроссовер Koleos.

Об этом сообщает FormulaPassion.

Отмечается, что эту флагманскую модель планируют прекратить выпускать в 2023 году. Сейчас Renault ищет место в своей линейке моделей с 14 новых авто, которые компания планирует выпустить до 2025 года. К сожалению, в новую концепцию уже не вписывается этот кроссовер.

Всего представлено два поколения машины и ждать появления третьего покупателям не стоит. Вместо этого транспортного средства разработчики займутся составлением и созданием новых легковушек, в частности, работающих полностью на электротяге. Таким образом, крупнейший французский внедорожник тоже получил свой срок годности.

В компании считают, что недавнего обновления должно хватить, чтобы выдержать натиск конкурентов до 2023 года, после чего Koleos уйдет из авторынка.

Как известно, кроссовер Koleos вышел сравнительно недавно, в 2016 году. Сейчас автомобиль доступен доступен с турбодизелем 2.0 Blue dCi (190 л.с.) и бензиновым "турбочетверкой" 1.3 TCe (160 л.с.). Первый мотор сочетается с вариатором X-Tronic, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой EDC. Дизельный Koleos — исключительно полноприводный бензиновый, наоборот, имеет только передний привод.

На украинском рынке кроссовер Renault Koleos предлагается с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 171 лошадиную силу. Мотор работает в паре с CVT. Привод может быть как передний, такие и полный. Цены на авто стартуют от 648 900 грн.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку