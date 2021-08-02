Renault снимет с производства один из самых популярных электрокаров Европы: названа причина

Эта модель находится на рынке девять лет.
Компания Renault приняла решение снять с производства популярный электрокар — ZOE.
Об этом сообщает InsideEVs.
Французы представили Renault ZOE девять лет назад, после чего неоднократно обновляли его, но в существенной степени модель не изменилась.
В ближайшее время производитель планирует разработать сразу несколько новых электрокаров на инновационных архитектурах. То есть, Renault заменит ZOE более современными аналогами. Возможно, унификация будущего электромобиля с другими средствами передвижениями марки позволит снизить затраты на его сбор.
Отметим, что Renault ZOE считается одним из самых популярных электрокаров в Европе. На место этой модели придет новый Renault 5, но произойдет это не раньше 2023 года.
За это время на европейском рынке Renault ZOE разошлась в количестве около 300 тысяч экземпляров.
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