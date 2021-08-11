Renault собирается вывести на рынок обновленную версию бюджетного Duster: все подробности

Модель должна дебютировать в 2024 году.

Компания Renault разрабатывает третье поколение кроссовера Duster.

Как известно, компактный бюджетный кроссовер Renault Duster является самой продаваемой моделью марки в восточноевропейском регионе. Автомобиль предлагается на рынке уже более десяти лет (модель представили в 2009 году) и за это время сменил два поколения, последнее из которых было представлено в 2018 году.

Отмечается, что рестайлинговая версия автомобиля получит значительные изменения как во внешности, так и с технической точки зрения.

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Во-первых, обновленный Renault Duster изменит платформу и будет построен на архитектуре CMF. Это означает значительные улучшения с точки зрения безопасности и управляемости, а также даст возможность устанавливать электрические силовые установки. Таким образом, модель третьего поколения может обзавестись модификацией с гибридной силовой установкой.

Не исключено, что новый Duster получит гибридную установку E-Tech, которая используется в гибридных Renault Clio и Captur, что уже доступны на европейском рынке. В основу такой силовой установки в случае с новым Duster ляжет 1,6-литровый бензиновый агрегат.

Что касается дизайна, то кроссовер Renault Duster нового поколения будет выполнен с оглядкой на концепт-кар Bigster. Обновленная версия Renault Duster должна выйти на рынок в 2024 году.

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