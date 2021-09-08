Renault выпустит бюджетный электрический хэтчбек: он будет основан на популярной модели 70-х и 80-х годов

Renault выпустит бюджетный электрический хэтчбек: он будет основан на популярной модели 70-х и 80-х годов

Электрокар сможет проезжать до 400 км на одном заряде.

Renault выпустит в 2024 году электрический хэтчбек, который будет называться 5 и будет стоить от 20 до 25 000 евро.

Об этом сообщает сайт Auto Express.

Оригинальная Renault 5 выходила в 1970-х и 1980-х годах, была достаточно популярной, и теперь компания решила возродить ее. Модель станет первым автомобилем, построенным на новой платформе CMF-BEV, которая была специально разработана для небольших электромобилей.

Автопроизводитель заявляет, что платформа обеспечит новинке до 400 км запаса хода. Такой пробег будет доступен с аккумулятором на 52 кВт-ч, но с ним авто будет дороже. В то же время модель начального уровня будет оснащена аккумулятором на 40 кВт-ч, который будет иметь меньший диапазон.

В компании также рассказали, что 5 получит схожую систему зарядки с недавно представленным Megane E-Tech Electric. Он имеет устройство на 130 кВт, и электрический хэтчбек получит похожий показатель.

Модель будет оснащена двигателем на 134 лошадиных сил, который получат все будущие небольшие электромобили марки. Это позволит сэкономить средства на производстве и соответственно удешевить авто.

Ранее сообщалось, что Renault официально раскрыла электрический кроссовер Megane.

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