Реплика самого дорогого серийного Porsche появилась на улицах Вьетнама

Чтобы создать эту копию спорткара, мужчина потратил 90 дней.

Уменьшенная копия самого дорогого серийного спорткара Porsche – 918 Spyder выехала на улицы Вьетнама. Поэтому все, кто его видят, не могут поверить своим глазам. Ведь не часто встретишь на задворках страны такой автомобиль.

Эту поделку построили из ПВХ панелей и алюминиевого профиля, но по внешнему виду этого и не скажешь, он довольно похож на оригинал. Об этом сообщает издание AutoEvolution.

Конечно лучший вариант приобрести такой автомобиль, но ценник в 980 тысяч евро (примерно 29,400 млн грн) не то что кусается, а может вообще "съесть вас". Поэтому, инженеры из маленького города во Вьетнаме решили построить желанный автомобиль своими руками.

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Раму создали из алюминия, он очень неплохо поддается формированию, так что с этим проблем не было. Дальше мастер понемногу начал закрывать голый металл панелями и придавал ему вид оригинального Porsche 918 Spyder. С двигателем здесь все просто – сзади установлены два небольших электромотора, которые могут передвигать копию на малой скорости. Салон и руль взяли из донора.

На сборку этой модели создателю понадобилось 90 дней. Конечно, он работал не сам, ему помогали товарищи. Теперь мужчина может похвастаться тем, что в его гараже отдыхает такой зверь как Porsche 918 Spyder, а оригинал это или нет, можно и умолчать. Конечно, человек, хоть раз видевший такой автомобиль в реальной жизни сразу увидит несоответствие, но к счастью для мастера – таких людей во Вьетнаме немного.

Напомним, что недавно вьетнамец создал из дерева копию дорогого автомобиля в мире: на нем можно передвигаться.