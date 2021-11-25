Китайцы превратили культовые ретрокары в современные гибриды: что из этого вышло

Китайцы превратили культовые ретрокары в современные гибриды: что из этого вышло

Такие родные формы, но без старых проблем. Компания BYD решила главную проблему ретрокаров.

Купить китайский автомобиль – уже не звучит как приговор. Потому что автопроизводители из Поднебесной — ежеминутно ведут бой за покупателей. И похоже – на некоторых фронтах – уверенно лидируют.

Какие интересные новинки презентовали китайские инженеры, разбирались в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Вот скажем – компания BYD решила немного схитрить и сыграть на ностальгии автолюбителей. Они запустили в серию новые автомобили под брендом SongSan (SS) Motors, стилизованные под ретро авто. Вот например – клон легендарного Volkswagen Type-2, 1950 годов – SS Summer. Несмотря на ретро дизайн – перед вами совершенно современный автомобиль.

Под ее капотом скрывается полуторалитровая бензиновая четверка, в паре с электромотором. Суммарная мощность агрегатов составляет 320 лошадиных сил и 475 Ньютон-метров крутящего момента. Весьма солидные цифры, как для такого автомобиля. Чтобы стать его владельцем – нужно выложить 43 тысячи долларов. То есть цена разумная.

drive2.ru

Но если вам не по душе минивэн, вы можете приобрести SS Dophin – современную копию Chevrolet Corvette C1, в рейстайлинге 1958 года с четырьмя фарами.

Автомобиль имеет такую же гибридную установку, что и в Summer – полтора литра в паре с электромотором и аккумулятором. То есть – это плагин-гибрид. Но характеристики у него немного другие. Лошадей стало меньше – 315, а вот Ньютон-метров больше – 535, чего предостаточно для этого авто.

При смешанном использовании силовых установок – расход топлива могут упасть до фантастических показателей – полтора литра на сотню километров. Итак, если вы давно мечтали о ретрокаре, и беспокоитесь, что он будет доставлять много хлопот — тогда эти новинки для вас. Уже в 2022 году автомобили станут доступными в автосалонах.

И для тех, кто хочет себе современное авто от китайских компаний, Changan представил новый лифтбек Uni-V.