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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Рейтинг автобестселлеров Европы 2025 — неожиданный лидер и падение фаворитов

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Renault Clio

Renault Clio

Обнародован рейтинг 10 самых популярных моделей на рынке новых автомобилей Европы.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем — его продажи, по данным focus2move, выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%.

Топ-10 моделей на рынке новых авто Европы

  1. Renault Clio (+7,7%);

  2. Dacia Sandero (-8,4%);

  3. Volkswagen T-Roc (+0,3%);

  4. Volkswagen Golf (-16,7%);

  5. Volkswagen Tiguan (+11,8%);

  6. Dacia Duster (+7,1%);

  7. Citroen C3 (-10,9%);

  8. Opel Corsa (+7%);

  9. Toyota Yaris (-12,9%);

  10. Peugeot 2008 (+2,5%).

Отметим, в прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero.

Напомним, ранее автоэксперты составили рейтинг надежных машин.

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