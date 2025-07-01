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Рейтинг автобестселлеров Европы 2025 — неожиданный лидер и падение фаворитов
По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем.
Обнародован рейтинг 10 самых популярных моделей на рынке новых автомобилей Европы.
По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем — его продажи, по данным focus2move, выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%.
Топ-10 моделей на рынке новых авто Европы
Renault Clio (+7,7%);
Dacia Sandero (-8,4%);
Volkswagen T-Roc (+0,3%);
Volkswagen Golf (-16,7%);
Volkswagen Tiguan (+11,8%);
Dacia Duster (+7,1%);
Citroen C3 (-10,9%);
Opel Corsa (+7%);
Toyota Yaris (-12,9%);
Peugeot 2008 (+2,5%).
Отметим, в прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero.
Напомним, ранее автоэксперты составили рейтинг надежных машин.