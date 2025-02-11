Рейтинг автомобилей с двигателями, которые легко преодолевают 400 тысяч километров без поломок: что это за машины

Эксперты отмечают, что использование качественного масла и его регулярная замена могут значительно продлить срок службы двигателя.

При выборе автомобиля одним из ключевых критериев является ресурс двигателя. Особо ценятся модели, способные без капитального ремонта преодолеть отметку в 400 тысяч километров.

UaMotors обнародовал рейтинг автомобилей с двигателями, которые легко преодолевают 400 тыс. км без поломок.

Какие машины вошли в рейтинг

Renault Logan, Sandero и Megane, оснащенные двигателем K4M 1.6 16V, известны своей надежностью. Этот двигатель, дебютировавший в 1999 году, развивает мощность от 100 до 115 лошадиных сил. Хотя производитель указывает ресурс в 250 000 км, при условии надлежащего обслуживания он может без проблем пройти и 400 тыс. км. Двигатель не слишком требователен к качеству горючего, имеет большой запас прочности и возможность ремонта. Модели мощностью 110-115 л.с. оснащены фазорегулятором на впускном валу. Важна регулярная замена ремня ГРМ, которая должна происходить каждые 60 000 км.

Toyota RAV4 с двигателем 3ZR-FAE объемом 2.0 литра, выдающим от 148 до 158 лошадиных сил, имеет официальный ресурс 270-300 тысяч км, однако многие владельцы отмечают, что при должном обслуживании можно добиться пробега 380-420 тысяч км. Двигатель оборудован системой фазорегуляции ValveMatic. Следует обращать внимание на водяной насос, ресурс которого составляет около 50 000 км.

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Toyota Land Cruiser Prado с мотором 1GR-FE объемом 4.0 литра считается одним из самых надежных двигателей в своем классе. Этот бензиновый атмосферный V6 производится с 2002 года и с 2010 года был усовершенствован, заменив систему подачи масла в фазорегуляторы из резины на алюминиевую трубку. При условии надлежащего обслуживания этот двигатель способен преодолеть 400 000 км. Необходимо регулярно проверять систему охлаждения и очищать дроссельную заслонку каждые 70 000 км.

Mitsubishi Lancer и Outlander с двигателем 4B11 объемом 2.0 литра, разработанным совместно с Kia в 2005 году, также отличаются высокой надежностью. Этот двигатель использовали на автомобилях Dodge, Jeep и Chrysler. С официальным ресурсом в 250 000 км реальный пробег часто превышает 350 000 км. Он не слишком требователен к качеству моторного масла – при температурах выше -7 градусов можно использовать минеральное масло 20W50. Важно следить за состоянием цепи ГРМ, которая может потребовать замены после 150 000 км пробега.

Honda CR-V и Accord с двигателем R20A объемом 2.0 литра, представленным в 2006 году, являются одними из лучших в своем классе по экономичности и долговечности. При надлежащем техобслуживании этот двигатель может без капитального ремонта пройти 400 000 км. Однако важно учесть, что он чувствителен к качеству горючего, а также требует периодической регулировки зазоров клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов. Использование качественного масла и его регулярная замена могут значительно продлить срок службы этого двигателя.

Напомним, эксперт назвал пробег, с которым лучше не покупать подержанный автомобиль.

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