Рейтинг малолитражных авто 2025: кто попал в топ-5

Мазда 3 / © Pixabay

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В городах компактныеавтомобили занимают ведущие позиции благодаря своей экономичности и маневровости. Эксперты определили пять лучших малолитражек 2025 года, доказывающих, что даже небольшие авто могут быть стильными, комфортными и технологичными.

Об этом пишет издание AMPERCAR.

Subaru WRX

WRX вышел в новом исполнении на 2025 год, в том числе в виде универсала Sportswagon. Лучшая версия WRX tS Sport предлагает сочетание агрессивного дизайна, полного привода и отличной управляемости, оставляя за собой наследие раллийного автомобиля, несмотря на отказ от STI.

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Kia K4

Kia K4 2025 претендует на звание лучшего бюджетного седана, предлагая стильный дизайн, комфортный салон и стартовую цену от $30590. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто хочет получить практичность без ущерба для эстетики и функциональности.

Hyundai i30

Hyundai i30 N – это «горячий хэтч», сочетающий мощный турбомотор, агрессивный звук выхлопа и жесткую подвеску. Он успешно конкурировал с европейскими гигантами, такими как VW Golf GTI и завоевал сердца многих фанатов. Хотя модель близится к концу своего жизненного цикла, она все еще остается одним из самых ярких автомобилей в классе.

Mazda3

Mazda3 – это пример того, как маленький автомобиль может быть роскошным. Изысканный дизайн, удобный интерьер из качественных материалов и динамическая подвеска делают ее одним из лучших в своем классе. Хотя популярность модели снизилась, она все еще является идеальным выбором для тех, кто ценит стиль, комфорт и утонченность в каждом движении.

Honda Civic

Civic 2025 – это автомобиль, сочетающий экономичность и скорость. Гибридная версия обеспечивает тихую работу и отличный расход горючего, а Type R предлагает настоящий спортивный драйв, способный составить конкуренцию дорогим купе с гораздо более высокими ценами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила замены водительских удостоверений и кто должен сдать экзамен.