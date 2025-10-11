Рейтинг надежности-2025: названы топ-6 недорогих авто, которые не будут ломаться

Автомобиль / © unsplash.com

Британское издание обнародовало свежий рейтинг надежности недорогих автомобилей на 2025 год, который может пригодиться тем, кто планирует покупку и хочет сэкономить на будущих ремонтах. Список, составленный на основе тысяч отзывов реальных владельцев, возглавил компактный корейский хэтчбек Hyundai i10.

Об этом пишет WhatCar.

На первом месте списка самых надежных автомобилей оказался Hyundai i10 (модели с 2020 года). По словам экспертов, этот городской хэтчбек всегда обладал высокой репутацией благодаря своей надежности, что позволило ему победить даже более авторитетных конкурентов в своем классе.

Полный список самых надежных бюджетных авто 2025

В финальный список вошли шесть моделей, которые, по мнению владельцев, доставляют меньше хлопот с ремонтами.

Hyundai i10 (с 2020 года)

Toyota Aygo X (с 2022 года)

Mini (2014-2024 гг)

Kia Ceed (2018-2025 гг)

BMW i3 (2013-2022 гг)

Honda Civic (с 2022 года)

Напомним, автомобильные эксперты определили наиболее выгодный период продажи авто. По их словам, первые 3-5 лет машина стремительно теряет в стоимости, а после 8-10 лет эксплуатации или 150-200 тыс. км пробега начинаются дорогие поломки ключевых узлов, таких как коробка передач или турбина. Поэтому «золотой серединой» и наиболее сбалансированным временем для продажи возраст автомобиля от пяти до восьми лет, что позволяет избежать больших затрат и значительной амортизации.