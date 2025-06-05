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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Рейтинг популярных электромобилей в Украине: какие модели покупают больше всего

Рынок электромобилей в Украине бьет новые рекорды: какие модели выбирают водители в 2025 году?

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Электромобиль

Электромобиль / © Pexels

Украинцы продолжают активно пересаживаться на электромобили: Volkswagen ID.UNYX стал безоговорочным лидером месяца, а китайские бренды (BYD, Zeekr) закрепились в топе.

Об этом сообщил «Укравтопром».

По итогам месяца Volkswagen ID.UNYX стал лидером продаж с 254 регистрациями. На втором месте — BYD Song Plus EV (210 единиц), а замыкает тройку лидеров Honda eNS1 (188 авто).

В десятку самых популярных моделей мая вошли:

  • VOLKSWAGEN ID.UNYX — 254 ед.

  • BYD Song Plus EV — 210 ед.

  • HONDA eNS1 — 188 ед.

  • BYD Sea Lion 07 — 61 ед.

  • ZEEKR 7X — 55 ед.

  • ZEEKR 001 — 52 ед.

  • AUDI Q4 e-tron — 52 ед.

  • HONDA M-NV — 44 ед.

  • VOLKSWAGEN iD.4 — 34 ед.

  • BYD Yuan Plus — 28 ед.

Всего с января по май 2025 года украинцы приобрели более 4200 новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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