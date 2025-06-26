Роковая ошибка, "убивающая" двигатель авто: водителям посоветовали, как избежать дорогостоящего ремонта

несвоевременная замена масла может привести к серьезной поломке и даже полной замене двигателя

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Забывая об одной важной вещи в обслуживании автомобиля, водители рискуют «забить» двигатель и столкнуться с серьезными повреждениями ключевых компонентов.

Об этом пишет Express.

Скрытая угроза для двигателя

Автомобильный эксперт Казимирас Урбонас, менеджер по совершенству поставщиков компании Ovoko, предостерегает владельцев бензиновых и дизельных авто: менять моторное масло следует регулярно, желательно каждые шесть месяцев .

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Специалисты предупреждают, что многие водители совершают распространенную ошибку, меняя масло только тогда, когда достигают определенных пороговых значений пробега — обычно это 8 000-12 000 километров. Некоторые автомобилисты даже растягивают этот интервал до 16 тысяч километров. Однако, по данным Ovoko, автомобили, проехавшие всего 3 200 километров в режиме «старт-стоп» (городское движение с частыми остановками), скорее всего, уже нуждаются в свежем масле.

«Чего люди часто не отдают себе отчета, так это того, что современные двигатели — это точные инструменты с невероятно жесткими допусками. Когда масло теряет свои защитные свойства, происходящее с течением месяцев, а не только километров, металлические компоненты начинают тереться друг о друга так, как они не были разработаны. К тому моменту, когда вы заметите проблемы, такие как необычные шумы или неровная работа двигателя на холостом ходу, повреждение часто нанесено», пояснил Урбонас.

Последствия старого масла и как их избежать

Специалисты предостерегают, что когда масло изнашивается, оно перестает должным образом смазывать детали и начинает образовывать шлам, который может «забить» жизненно важные каналы двигателя. Эксперты отмечают, что показатель пробега на одометре совсем не отражает того, из-за чего прошло масло и в каком оно состоянии.

Использование старого масла может значительно увеличить трение и износ ключевых компонентов двигателя, что приводит к серьезным проблемам, таким как:

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перегрев;

снижение топливной эффективности;

риск серьезной поломки двигателя в будущем

Замена двигателя может стоить тысячи евро в зависимости от марки и модели машины, что является значительным ударом для кошелька автовладельца.

Однако, по словам экспертов, водители могут заранее диагностировать проблему с двигателем, связанную с маслом, если будут обращать внимание на красные флажки.

«Двигатели, которые выходят из строя до 160 000 километров пробега, обычно демонстрируют одни и те же предупреждающие признаки — накопление масляного шлама и преждевременный износ, который можно было бы предотвратить посредством последовательной замены масла каждые шесть месяцев», — добавил эксперт.

Напомним, водители иногда заливают в бак смесь А-95 и А-98 . Эксперты объяснили, есть ли в этом угроза и что будет с двигателем, если смешать бензин с разным октановым числом.

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