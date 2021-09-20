Rolls-Royce создал полностью электрический самолет: он впервые взлетел в воздух

С ним хотят установить рекорд скорости в воздухе.

Скоростной и полностью электрический самолет Rolls-Royce Spirit of Innovation впервые взлетел в воздух.

Об этом сообщает сайт New Atlas.

Его полет проходил в Англии и длился 15 минут. Далее компания планирует перейти к более интенсивной фазе летных испытаний для сбора данных о электрической мощности самолета и производительности двигательной системы. Также Spirit of Innovation попытаются разогнать до 480 км/ч.

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Самолет разрабатывается Rolls-Royce, чтобы не только установить новый рекорд скорости движения в воздухе с электрическим приводом, но и подтолкнуть к развитию воздушные такси eVTOL.

Внутри гладкого обтекаемого корпуса установлены наиболее плотный аккумулятор, который когда-либо собирался для самолета. Он состоит из аккумуляторной батареи, которая выдает 400 кВт и может достигать максимальной мощности 750 кВт.

Аккумуляторы работают от трех легких электронных двигателей YASA 750R, чтобы вращать тройку лопастей с электрическим приводом одного пропеллера. Они вращаются со скоростью 2400 об/мин для более стабильного движения.

Ранее сообщалось, что NASA начало тестировать летающий автомобиль.

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