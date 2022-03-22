Россия может скоро проститься с рядом автопроизводителей – глава Минпромторга

Россия может скоро проститься с рядом автопроизводителей – глава Минпромторга

О результатах диалога о продолжении сотрудничества с иностранными автопроизводителями станет известно в конце марта – начале апреля.

Существует высокий риск, что России придется проститься с рядом иностранных автопроизводителей из-за введенных санкций.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Возможно, с кем нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать до бесконечности", — предупредил Мантуров.

Он сообщил, что сейчас Россия ведет диалог со всеми автопроизводителями и иностранными брендами. С некоторыми из них у российской стороны есть четкое понимание, что они останутся на рынке и сохранят производственные мощности и поставки комплектования. О результатах диалога станет известно в конце марта – начале апреля.

Министр пояснил, что неработающее предприятие – это неуплата налогов и деградация производства.



Ранее сообщалось, что в России приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Причина – отсутствие поступлений комплектования иностранных производств.

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