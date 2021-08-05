Российский авторынок может потерпеть скорое падение — аналитики

В июле продажи машин уменьшились на 4%.

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса предсказали российскому авторынку скорое падение.

Об этом сообщает ТАСС.

Глобальный кризис полупроводников, спровоцированный пандемией, вызвал масштабный кризис в автомобильной отрасли. Мировые автопроизводители уже сообщали о корректировке производственных планов на 2021-2022 годы из-за дефицита полупроводников.

Отмечается, что из-за этого продажи машин в РФ в ближайшие несколько месяцев будут сокращаться на фоне нехватки производителей во всем мире электронных компонентов. Так, по данным АЕБ, в июле продажи легковых авто и LCV в России в годовом выражении снизились на 4,1%, до 136 040 экземпляров.

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По словам гендиректора "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, на рынке сейчас наблюдается дефицит новых автомобилей, поэтому спрос на машины с пробегом растет быстрее.

Директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов также отметил, что на рынке новых автомобилей в России возник дефицит. Он отметил, что некоторые потребители, которые хотели бы купить новые автомобили, вынуждены покупать старые авто. Росту спроса на них способствует и увеличение цен на новые автомобили.

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