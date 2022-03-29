Российский рынок останется без японских авто премиум-класса

Премиум авто японских производителей исчезнут с российского рынка.

Япония намерена запретить экспорт премиум автомобилей на российский рынок.

Также другие предметы роскоши привозить не будут. Такие ограничения вводятся из-за нападения России на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство торговли Японии ввело новые ограничения на экспорт в Россию из Японии. Это касается около половины торгового оборота между странами. Министерство выступило с уведомлением после того, как премьер-министр Фумио Кисида взял на себя обязательство ввести дополнительные санкции против страны-агрессора на саммите "Большой семерки" на прошлой неделе.

Новые ограничения по экспортному контролю вступают в силу с 5 апреля. Они охватывают 19 категорий, от автомобилей стоимостью более 48 600 долларов до ювелирных изделий, часов, косметики, алкогольных напитков и искусства.

Скорее всего, на экспорт ограничат флагманские модели марки Toyota, Lexus и Infinity, которые так сильно полюбили россияне.

Санкции со стороны Японии вводятся последовательно по шагам Соединенных Штатов и европейских стран и будут сохраняться, пока Россия не выведет войска с территории Украины.

Напомним, что Япония не будет рассчитываться за российский газ и другие услуги в рублях, как это требует президент РФ Владимир Путин в ответ на западные санкции.

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