Российскому авторынку прогнозируют обвал продаж легковых машин на 70%

Рынку автомобилей в России прогнозируют безумное падение стоимости.

Все дело в том, что авторынок РФ сокращается уже несколько месяцев. Все из-за нехватки комплектующих, связанных с введением санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Как следствие, ряд ведущих автопроизводителей покинули рынок России, что и вылилось в кризис.

Так, при оптимистическом варианте развития событий продажи легковых автомобилей (без учета LCV) по итогам года могут сократиться на 66 процентов. Худший сценарий грозит падением более чем на 70 процентов, передает Auto-Consulting.

В самом благоприятном случае по итогам 2022 года в России будет продано около 520 тысяч легковых автомобилей – на 65,7 процента меньше, чем в прошлом году. Этот вариант предполагает ослабление санкций, улучшение макроэкономических условий, рост поставок автомобилей из Азии и возобновление производства в России.



Наиболее пессимистический сценарий предполагает ужесточение санкций, ухудшение экономической обстановки. "АвтоВАЗ" не начнет сборку Renault Duster и сократит производство существующих моделей. В этом случае продажи легковых автомобилей упадут как минимум на 74 процента, до 394 тысяч штук.

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