ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
214
Время на прочтение
2 мин

Рынок электромобилей взлетел на 145%: какие авто покупали украинцы в октябре

Пока Tesla доминирует на рынке подержанных электрокаров, сегмент новых автомобилей захватили китайские производители.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © Pixabay

Рынок электромобилей в Украине продолжает бить рекорды. В октябре украинцы зарегистрировали почти 10,5 тысячи авто на батареях, что на 145% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Основную массу этого рынка составили легковые автомобили — 10 221 единица. Из них 2406 автомобилей были новыми (рост на 148%), а 7815 — импортируемыми подержанными машинами (рост на 147%).

Рынок новых электрокаров в октябре показал четкий тренд — украинцы выбирают бренды из КНР. Даже попавший в топ Volkswagen представлен моделью, ориентированной на китайский рынок.

Топ-5 новых электромобилей месяца:

  • VOLKSWAGEN ID.Unyx — 441 ед.

  • BYD Song Plus EV — 387 ед.

  • BYD Leopard 3 — 261 ед.

  • ZEEKR 7X — 169 ед.

  • BYD Sea Lion 07 — 149 ед.

В сегменте импортируемых авто с пробегом ситуация стабильная. Бестселлером остается Tesla Model Y, значительно опережающая конкурентов. За ней следует Tesla Model 3 и «народный» Nissan Leaf.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом:

  • TESLA Model Y — 942 ед.

  • TESLA Model 3 — 862 ед.

  • NISSAN Leaf — 697 ед.

  • KIA Niro EV — 490 ед.

  • RENAULT Zoe — 351 ед.

Напомним, китайские автомобили все активнее завоевывают рынки Европы и Украины, предлагая привлекательные цены и современные технологии. В то же время, главными проблемами остаются доступность сервиса, запчастей и быстрая амортизация. Несмотря на улучшение качества сборки и безопасности, владельцы часто сталкиваются с «прожорливыми» бензиновыми моторами и более дорогими страховками. Электромобили из Китая уже конкурируют с Tesla по запасу хода, однако рынок в целом еще адаптируется к новым брендам.

Дата публикации
Количество просмотров
214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie