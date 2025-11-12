- Дата публикации
Рынок электромобилей взлетел на 145%: какие авто покупали украинцы в октябре
Пока Tesla доминирует на рынке подержанных электрокаров, сегмент новых автомобилей захватили китайские производители.
Рынок электромобилей в Украине продолжает бить рекорды. В октябре украинцы зарегистрировали почти 10,5 тысячи авто на батареях, что на 145% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Основную массу этого рынка составили легковые автомобили — 10 221 единица. Из них 2406 автомобилей были новыми (рост на 148%), а 7815 — импортируемыми подержанными машинами (рост на 147%).
Рынок новых электрокаров в октябре показал четкий тренд — украинцы выбирают бренды из КНР. Даже попавший в топ Volkswagen представлен моделью, ориентированной на китайский рынок.
Топ-5 новых электромобилей месяца:
VOLKSWAGEN ID.Unyx — 441 ед.
BYD Song Plus EV — 387 ед.
BYD Leopard 3 — 261 ед.
ZEEKR 7X — 169 ед.
BYD Sea Lion 07 — 149 ед.
В сегменте импортируемых авто с пробегом ситуация стабильная. Бестселлером остается Tesla Model Y, значительно опережающая конкурентов. За ней следует Tesla Model 3 и «народный» Nissan Leaf.
Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом:
TESLA Model Y — 942 ед.
TESLA Model 3 — 862 ед.
NISSAN Leaf — 697 ед.
KIA Niro EV — 490 ед.
RENAULT Zoe — 351 ед.
Напомним, китайские автомобили все активнее завоевывают рынки Европы и Украины, предлагая привлекательные цены и современные технологии. В то же время, главными проблемами остаются доступность сервиса, запчастей и быстрая амортизация. Несмотря на улучшение качества сборки и безопасности, владельцы часто сталкиваются с «прожорливыми» бензиновыми моторами и более дорогими страховками. Электромобили из Китая уже конкурируют с Tesla по запасу хода, однако рынок в целом еще адаптируется к новым брендам.