Рынок электромобилей взлетел на 145%: какие авто покупали украинцы в октябре

Автомобиль / © Pixabay

Реклама

Рынок электромобилей в Украине продолжает бить рекорды. В октябре украинцы зарегистрировали почти 10,5 тысячи авто на батареях, что на 145% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Основную массу этого рынка составили легковые автомобили — 10 221 единица. Из них 2406 автомобилей были новыми (рост на 148%), а 7815 — импортируемыми подержанными машинами (рост на 147%).

Реклама

Рынок новых электрокаров в октябре показал четкий тренд — украинцы выбирают бренды из КНР. Даже попавший в топ Volkswagen представлен моделью, ориентированной на китайский рынок.

Топ-5 новых электромобилей месяца:

VOLKSWAGEN ID.Unyx — 441 ед.

BYD Song Plus EV — 387 ед.

BYD Leopard 3 — 261 ед.

ZEEKR 7X — 169 ед.

BYD Sea Lion 07 — 149 ед.

В сегменте импортируемых авто с пробегом ситуация стабильная. Бестселлером остается Tesla Model Y, значительно опережающая конкурентов. За ней следует Tesla Model 3 и «народный» Nissan Leaf.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом:

Реклама

TESLA Model Y — 942 ед.

TESLA Model 3 — 862 ед.

NISSAN Leaf — 697 ед.

KIA Niro EV — 490 ед.

RENAULT Zoe — 351 ед.

Напомним, китайские автомобили все активнее завоевывают рынки Европы и Украины, предлагая привлекательные цены и современные технологии. В то же время, главными проблемами остаются доступность сервиса, запчастей и быстрая амортизация. Несмотря на улучшение качества сборки и безопасности, владельцы часто сталкиваются с «прожорливыми» бензиновыми моторами и более дорогими страховками. Электромобили из Китая уже конкурируют с Tesla по запасу хода, однако рынок в целом еще адаптируется к новым брендам.