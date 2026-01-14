Рынок подержанных авто бьет рекорды: какие модели чаще всего покупали украинцы

Фольксваген Гольф / © autoevolution.com

В прошлом году украинский автопарк существенно обновился за счет импортируемых подержанных авто. В 2025 году украинцы приобрели 274,3 тысячи легковушек с пробегом — это на 24% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в «Укравтопром».

Около 77% всех зарегистрированных легковых авто составляли машины, ввезенные из-за границы. Средний возраст такого транспорта достиг 8,4 года.

Наибольшей категорией среди импортируемых подержанных авто остались бензиновые модели — 43%. Далее по доле идут электромобили (31%), дизельные авто (18%), гибриды (5%) и машины, оборудованные ГБО (3%).

Рейтинг самых популярных моделей 2025 года возглавили: Volkswagen Golf (12 812 ед.), Tesla Model Y (10 683) и Tesla Model 3 (9 348). Также в рейтинг попали Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Leaf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue и Kia Niro.

Напомним, в 2025 году в Украине продали 81,3 тыс. новых легковых авто — рекорд с 2022 года. Ранее мы сообщали, какие марки возглавили рейтинг, кто обогнал Toyota и какой автомобиль стал бестселлером.