Рынок подержанных авто бьет рекорды: какие модели чаще всего покупали украинцы
За год украинцы приобрели более 274 тысяч подержанных машин.
В прошлом году украинский автопарк существенно обновился за счет импортируемых подержанных авто. В 2025 году украинцы приобрели 274,3 тысячи легковушек с пробегом — это на 24% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщили в «Укравтопром».
Около 77% всех зарегистрированных легковых авто составляли машины, ввезенные из-за границы. Средний возраст такого транспорта достиг 8,4 года.
Наибольшей категорией среди импортируемых подержанных авто остались бензиновые модели — 43%. Далее по доле идут электромобили (31%), дизельные авто (18%), гибриды (5%) и машины, оборудованные ГБО (3%).
Рейтинг самых популярных моделей 2025 года возглавили: Volkswagen Golf (12 812 ед.), Tesla Model Y (10 683) и Tesla Model 3 (9 348). Также в рейтинг попали Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Leaf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue и Kia Niro.
Напомним, в 2025 году в Украине продали 81,3 тыс. новых легковых авто — рекорд с 2022 года. Ранее мы сообщали, какие марки возглавили рейтинг, кто обогнал Toyota и какой автомобиль стал бестселлером.