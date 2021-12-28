Рынок подержанных авто: эксперты рассказали, что будет с импортом в Украину машин с пробегом в 2022 году

Рынок подержанных авто: эксперты рассказали, что будет с импортом в Украину машин с пробегом в 2022 году

Следующий год для автомобильного рынка Украины станет трудным, но продуктивным.

В 2021 году авторынок Украины претерпел много изменений, но можно сказать, что он был довольно успешным, как для покупателей, так и для автобизнесменов. Несмотря на серьезный кризис и нехватку полупроводников, продажи автомобилей выросли.

Только за 2021 год в Украину привезли более полумиллиона подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Эксперты уверены, что следующий год подарит новые возможности тем, кто вовремя сможет перестроить свой бизнес под новые реалии. Это не значит, что он будет легким для автомобильного бизнеса в Украине – скорее наоборот. Тот, кто не поймет, что время перемен наступило – может вылететь с рынка и потерять все.

Эксперты выделили возможные изменения и будущие тенденции авторынка Украины:

Украинцы так же будут отдавать предпочтение подержанным автомобилям из-за кордона. Если законодательство не изменится, по подсчетам, в Украину импортируют 400-450 тысяч автомобилей.

Ожидается, что на ценообразование авто и дальше будет влиять мировой кризис из-за нехватки полупроводников и микрочипов. В Европе и США дефицит на новые авто серьезный, поэтому подержанные автомобили значительно подорожали, а значит, цены в Украине также будут расти.

Ценовая структура авторынка в следующем году не изменится. 60% продаж в нашей стране – автомобили, которые стоят менее 10 тысяч долларов. Такие показатели обусловлены тем, что у украинцев низкая покупательная способность.

Учитывая, что за границей автомобили значительно поднялись в цене, качество пригнанных в Украину автомобилей может значительно снизиться. Ведь теперь перекупщикам придется очень хорошо поработать, для того чтобы привезти действительно хороший автомобиль за адекватный ценник. В Европе дураков не много и хороший автомобиль за бесценок никто не отдает.

Доля американских "битков" составит 30-35%. Сложности покупки автомобилей на аукционе и поднятие цен, могут заставить автобизнесменов искать новые выходы из ситуации. Возможно, рынок будет переходить от битых автомобилей к безаварийным.

Напомним, по статистике украинцы все чаще пересаживаются на дизельные автомобили из-за границы: какие причины и последствия.