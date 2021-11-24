Рынок подержанных авто: специалисты назвали топ-20 моделей, на которых чаще всего скручивают пробег

Рынок подержанных авто: специалисты назвали топ-20 моделей, на которых чаще всего скручивают пробег

Всего было проанализировано 18 стран.

Эксперты составили рейтинг самых популярных подержанных моделей авто, на которых чаще всего происходит скручивание пробега.

Соответствующее исследование было проведено специалистами CarVerical.

Отмечается, чтобы определить список наиболее часто встречающихся со скрученным пробегом автомобилей были проанализированы более 700 тысяч отчетов об истории подержанных автомобилей, созданных в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года.

Так, было проанализировано 18 разных рынков, включая Польшу, Румынию, Венгрию, Францию, Словению, Словакию, Чешскую Республику, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Болгарию, Сербию, Германию, Хорватию, Россию, США и Италию.

Итак, как показывают данные, BMW M5 является самой распространенной моделью с фальсифицированным пробегом, более чем у трети всех проверенных машин данной модели обнаружен измененный пробег. Однако, эта статистика умаляет общие масштабы проблемы скручивания одометров у всей линейки марки BMW – как отметил Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical, марка BMW доминирует в списках.

Второе и третье места в списке занимают BMW 7-Series и Subaru Outback с 33,4 и 31,8 процентами соответственно. Audi A8 стал наиболее часто встречающимся пятым автомобилем, а его спортивный собрат A7 занял десятое место — у чуть более четверти (25,8%) автомобилей Audi A7, по данным исследования, был скрученный пробег.

Итак, вашему вниманию топ-20 моделей авто, на которых чаще всего скручивают пробег :

BMW M5 – 33,6%;

BMW 7-Series – 33,4%;

Subaru Outback – 31,8%;

BMW 6-Series – 31,7%;

Audi A8 – 31,4%;

Volkswagen Phaeton – 31,0%;

BMW X5 – 26,7%;

BMW 5-Series – 26,0%;

Ford Mustang – 25,9%;

Audi A7 – 25,8%;

BMW X6 – 24,4%;

BMW M4 – 24,4;

Volkswagen Touareg – 23,3%;

Volvo V70 – 22,6%;

BMW 3-Series – 22,3%;

Porsche Panamera – 22,3%;

Audi A6 – 22,2%;

Chrysler Town&Country – 21,4%;

Volkswagen CC – 21,2%;

Volkswagen Sharan – 19,6%.

carvertical.com

Таким образом, проанализировав данные автомобилей, оказалось, что у 16,1% из проверенных машин за последние 12 месяцев был скручен пробег.

Покупатели автомобилей эконом-класса несколько меньше рискуют получить ужасный опыт, чем те, кто покупает дизельные автомобили премиум-класса в возрасте от 5 до 15 лет — подвергая себя наибольшему риску, поскольку именно эту категорию автомобилей чаще всего выбирают мошенники. Модели с высокими эксплуатационными характеристиками также часто подвергаются мошенничеству с пробегом, и приобретение такого автомобиля без проверки его истории может стать финансовым кошмаром.