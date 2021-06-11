Рынок подержанных авто: в США активно растут цены на машины с пробегом, которые чаще всего выбирают украинцы

Больше всего дорожают три марки.
Цены на украинском рынке подержанных автомобилей в ближайшее время могут существенно возрасти.
Все дело в том, что в США активно повышается стоимость машин с пробегом, которые зачастую выбирают украинцы. Подробной информацией о том, когда и на сколько подорожали популярные подержанные авто в Америке, поделился ресурс CarGuns, передает АвтоЦентр.
Так, сильнее всего прибавляют в цене модели Hyundai, Toyota, Ford, KIA и Volkswagen. Такой расклад непосредственно повлияет на цены украинской "вторички". За год стоимость популярных американских подержанных авто выросла на 30-40 процентов. Подробные цифры выглядят следующим образом:
- Ford — 38,7%;
- Volkswagen — 35,1%;
- Toyota — 30,5%;
- Hyundai — 30,1%;
- Kia — 30,1%.
Если говорить о конкретных моделях, то в первую очередь тенденция к подорожанию прослеживается у:
- Ford Focus;
- Ford Escape;
- Ford Fusion;
- Ford Edge;
- Toyota Camry;
- Toyota RAV4;
- Toyota Prius;
- Volkswagen Golf;
- Volkswagen Jetta;
- Volkswagen Passat;
- Volkswagen Passat CC;
- Volkswagen Tiguan.
Менее популярными моделями для нашего рынка являются пикапы RAM. Но стоимость автомобилей бренда за последний год выросла на 40,5%. То же можно сказать и о Aston Martin. Авто люксовой марки редко покупают на страховых аукционах, но, тем не менее, их стоимость добавила 38,1% по сравнению с прошлым годом.
По данным издания, за последний год старые автомобили в США подорожали на 30%. В то же время рост цен за первые шесть месяцев 2021 года составил 17%. Такое существенное подорожание можно объяснить высоким спросом, как у "иностранных" любителей американских автомобилей, так и высокой популярностью у местного населения.
Такая нестандартная ситуация на вторичном рынке спровоцирована дефицитом новых автомобилей, связанным с вынужденным простоем и даже закрытием автозаводов из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Многие американцы, не желая ждать выхода нового автомобиля, идут на вторичный рынок.
Ранее был составлен список самых дешевых и самых надежных подержанных авто по разным классам.