Рынок подержанных автомобилей: названы топ-10 стран, из которых украинцы ввозят машины с пробегом

Лидер имеет огромное преимущество.

Составлен рейтинг десяти самых популярных стран, из которых украинцы ввозят подержанные автомобили.

Соответствующий список составили специалисты Института исследований авторынка.

Отмечается, что в сервисных центрах МВД номерные знаки в 2021 году впервые получили 533 тысячи авто с пробегом. Разницу между фактически "растаможенными" и зарегистрированными легковушками можно объяснить разницей во времени между таможенным оформлением и постановкой на учет. Иногда очередь растягивается на несколько недель, часть автомобилей, оформленных в декабре, получила номерные знаки уже в январе 2022 года.

Также часть машин регулярно привозят "под разборку", то есть для дальнейшего разукомплектования на запчасти. Регистрировать такие авто нет никакого смысла, поэтому количество импортируемых авто в статистике Гостаможслужбы всегда несколько больше, чем количество впервые зарегистрированных машин в сервисных центрах МВД.

Если рассматривать структуру импорта более подробно и разделить регионы на конкретные страны, то во главу угла выходит США. Именно из этой страны подержанных легковушек в 2021 году привезли больше всего — 158 тысяч (26,1%).

На втором месте оказалась Польша с долей 20,3% ( 123 тысячи ). Количество машин, которые украинцы покупают здесь на внутреннем рынке, сравнительно невелико. В большинстве случаев эта страна выполняет роль "транзитной зоны" на пути подержанных легковушек из Западной Европы в Украину. Третье место занял крупнейший автомобильный рынок ЕС – Германия. Украинцы в прошлом году приобрели там 76 тысяч машин, что равняется 12,5% от общего количества импортных легковушек с пробегом.

Литва, занявшая четвертое место рейтинга, также является транзитной страной в процессе экспорта подержанных автомобилей из Европы на Восток и известна своими авторынками. Выгодное налоговое законодательство позволяет литовцам выгодно покупать легковушки с пробегом в других странах ЕС, готовить к продаже и продавать на экспорт. К примеру, украинцам, купившим в 2021 году в Литве 72 тысячи машин (11,8%). На пятом месте оказалась Эстония (26 тысяч авто, 4,2%), также играющая роль "транзитной зоны" для украинцев. То же касается Словакии (12 тысяч авто, 1,9%) и Венгрии (10 тысяч авто, 1,7%), занявших восьмое и девятое места соответственно.

Отдельно следует выделить автомобили из Южной Кореи. Это один из самых молодых рынков, которые "освоили" украинцы. В течение 2021 года оттуда привезли 14 тысяч легковушек с пробегом (2,3%). В большинстве своем это были авто с газовыми двигателями. Десятое место с долей в 1,6% заняла Грузия. Там украинцы приобрели 10 тысяч автомобилей в прошлом году. В основном, это были автомобили, которые привезли из Америки, Южной Кореи, Японии и иногда даже Европы, подготовили к продаже и впоследствии продали украинцам. Работает такая бизнес-модель благодаря лояльным законам и невысоким налогам, действующим в Грузии.

Другие страны, не вошедшие в топ-10 самых популярных, заняли 15,2% общего количества импорта (92 тысячи авто).

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