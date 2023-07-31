С 1 августа в Украине разрешат авто с правым рулем, но не всем: детали

В Украине разрешили автомобиль с правым рулем для военных.

С завтрашнего дня, 1 августа, военные смогут использовать авто с правым расположением руля.

Об этом говорится в законе №3164-IX о внесении изменений в закон "О дорожном движении", принятый Верховной Радой 28 июня.

В пояснительной записке к закону указано, что главной целью документа является повышение способности сил обороны Украины, обеспечение военных подразделений необходимым количеством автомобильной техники, в том числе за счет автомобилей с правым расположением руля.

Нардепы заметили, что большое количество автомобилей с необходимыми техническими характеристиками для военных (пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили) можно приобрести в Британии. Но, учитывая правостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля.

"По состоянию на данный момент, автомобили с правым расположением руля, которые доставляются в Украину как благотворительная помощь, международная техническая помощь, или по межгосударственным соглашениям на других условиях, не могут пересечь украинскую государственную границу", — добавили авторы закона.

Разрешение на использование таких автомобилей будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Транспортные средства с правым расположением руля смогут использовать:

ВСУ и другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования,

СБУ,

Государственная служба специальной связи и защиты информации,

Госпогранслужба,

Управление государственной охраны,

Государственная специальная служба транспорта,

МВД, Нацгвардия и Нацполиция,

Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Такие автомобили могут поступать как гуманитарная, благотворительная, международная техническая помощь и по межгосударственных соглашениях на других условиях.

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