С 1 августа в Украине разрешат авто с правым рулем, но не всем: детали

В Украине разрешили автомобиль с правым рулем для военных.
С завтрашнего дня, 1 августа, военные смогут использовать авто с правым расположением руля.
Об этом говорится в законе №3164-IX о внесении изменений в закон "О дорожном движении", принятый Верховной Радой 28 июня.
В пояснительной записке к закону указано, что главной целью документа является повышение способности сил обороны Украины, обеспечение военных подразделений необходимым количеством автомобильной техники, в том числе за счет автомобилей с правым расположением руля.
Нардепы заметили, что большое количество автомобилей с необходимыми техническими характеристиками для военных (пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили) можно приобрести в Британии. Но, учитывая правостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля.
"По состоянию на данный момент, автомобили с правым расположением руля, которые доставляются в Украину как благотворительная помощь, международная техническая помощь, или по межгосударственным соглашениям на других условиях, не могут пересечь украинскую государственную границу", — добавили авторы закона.
Разрешение на использование таких автомобилей будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.
Транспортные средства с правым расположением руля смогут использовать:
- ВСУ и другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования,
- СБУ,
- Государственная служба специальной связи и защиты информации,
- Госпогранслужба,
- Управление государственной охраны,
- Государственная специальная служба транспорта,
- МВД, Нацгвардия и Нацполиция,
- Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.
Такие автомобили могут поступать как гуманитарная, благотворительная, международная техническая помощь и по межгосударственных соглашениях на других условиях.
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