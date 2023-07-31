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С 1 августа в Украине разрешат авто с правым рулем, но не всем: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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С 1 августа в Украине разрешат авто с правым рулем, но не всем: детали

Автомобиль с правым расположением руля. Фото иллюстративное / Фото: Getty Images

В Украине разрешили автомобиль с правым рулем для военных.

С завтрашнего дня, 1 августа, военные смогут использовать авто с правым расположением руля.

Об этом говорится в законе №3164-IX о внесении изменений в закон "О дорожном движении", принятый Верховной Радой 28 июня.

В пояснительной записке к закону указано, что главной целью документа является повышение способности сил обороны Украины, обеспечение военных подразделений необходимым количеством автомобильной техники, в том числе за счет автомобилей с правым расположением руля.

Нардепы заметили, что большое количество автомобилей с необходимыми техническими характеристиками для военных (пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили) можно приобрести в Британии. Но, учитывая правостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля.

"По состоянию на данный момент, автомобили с правым расположением руля, которые доставляются в Украину как благотворительная помощь, международная техническая помощь, или по межгосударственным соглашениям на других условиях, не могут пересечь украинскую государственную границу", — добавили авторы закона.

Разрешение на использование таких автомобилей будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Транспортные средства с правым расположением руля смогут использовать:

  • ВСУ и другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования,
  • СБУ,
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации,
  • Госпогранслужба,
  • Управление государственной охраны,
  • Государственная специальная служба транспорта,
  • МВД, Нацгвардия и Нацполиция,
  • Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Такие автомобили могут поступать как гуманитарная, благотворительная, международная техническая помощь и по межгосударственных соглашениях на других условиях.

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Дата публикации
Просмотры
215
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