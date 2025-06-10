С 1 июля водителей ждет обязательный техосмотр: что изменится

Техосмотр авто

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В Украине с 1 июля вступит в силу обязательная видеофиксация процесса проверки технического состояния транспортных средств. В соответствии с приказом МВД от 23.05.2025 № 348 вместо первоначального плана — введение через 6 месяцев после отмены военного положения, теперь определена четкая дата.

Об этом пишет Автотема.

Предполагалось, что эта норма начнет действовать только через шесть месяцев после завершения или отмены военного положения, однако Министерство внутренних дел решило ускорить этот процесс.

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С 19 мая уже вступило в силу постановление Кабинета Министров № 286, которым обновлены правила проведения обязательного технического контроля транспортных средств. Этот документ, среди прочего, предусматривает, что исполнитель проводит фото- и видеофиксацию процесса проверки конструкции и технического состояния транспортного средства, о чем предупреждает заказчика.

Ключевые детали нового порядка видеофиксации

Принятый Порядок определяет механизм проведения видеофиксации процесса проверки конструкции и технического состояния колесного транспортного средства. Главная цель этих нововведений — повысить прозрачность и объективность технического контроля.

Основные требования к видеофиксации

Непрерывность процесса: Видеофиксация осуществляется на протяжении всего процесса проверки.

Стационарное размещение оборудования: Средства видеофиксации должны быть стационарно размещены в пунктах технического контроля.

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Проверка готовности перед применением: Перед применением персонал должен проверить готовность к применению. В случае невозможности осуществления видеофиксации проверка не проводится.

Использование нескольких камер: Видеофиксация осуществляется не менее чем двумя средствами. Две камеры размещаются по диагонали относительно транспортного средства с фиксацией передней левой и задней правой (передней правой и задней левой) сторон транспортного средства.

Особое внимание уделяется техническим требованиям к видеозаписи, что обеспечит высокое качество и достоверность полученных данных.

Требования к видеозаписи

Содержание записи: Видеозапись должна содержать процесс проверки конструкции и технического состояния колесного транспортного средства.

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Идентификация автомобиля: Запись должна обеспечивать возможность четко определить марку, модель, цвет и номерной знак транспортного средства.

Технические характеристики: Видеозапись должна соответствовать следующим техническим характеристикам:

разрешение изображения не менее 720p (1280 пикселей на 720 строк);

сжатие видеофайлов в формате не менее Н.264;

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скорость записи не менее 5 кадров в секунду.

Соответствие законодательству: Сохраненная видеозапись соответствует требованиям законодательства, в частности, в сфере технической защиты информации.

Хранение и защита видеозаписей и видеозаписей

Дата фиксации: Обязательно указывается дата видеофиксации, которая должна соответствовать дате выдачи протокола проверки.

Срок хранения: Видеозаписи хранятся исполнителем в течение срока действия протокола.

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Защита информации: Исполнитель обеспечивает защиту видеозаписи от несанкционированного доступа, нарушения конфиденциальности, несанкционированной модификации, уничтожения.

Напомним, ранее мы писали о том, кто обязан в Украине пройти техосмотр в 2025 году