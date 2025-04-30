С 1 мая в Украине начнут работать новые светофоры: что известно

С 1 мая в Украине официально вступает в силу новый стандарт для светофоров / © Unsplash

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С 1 мая в Украине вводятся новые стандарты для дорожных светофоров — ДСТУ 4092:2024.

Об этом пишет Avto24.

Теперь вместо классического зеленого цвета на новых или реконструированных объектах начнут устанавливать «изумрудные» сигналы. Как пояснили в патрульной полиции, это касается только новых объектов или тех, где светофоры вышли из строя.

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В документе также предусмотрен ряд других изменений. Например, теперь стрелки на линзах станут шевронными — то есть более заметными для водителей.

Также появятся велосипедные светофоры с пиктограммой и разными размерами линз в зависимости от расположения, общие велосипедоходные светофоры и таймеры обратного отсчета времени.

«Замена всех светофоров по стране не предусмотрена. Новый стандарт будет действовать в рамках реконструкций или нового строительства», — объяснил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Кроме того, на светофоре будут устанавливаться кнопки вызова сигнала и звуковые устройства для пешеходов.

Напомним, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение транспорта допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 тысяч гривен. За повторное нарушение придется платить уже 34 тысяч гривен.