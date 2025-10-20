С 2026 года на дорогах появятся розовые автомобильные номера: подробности

Авто

Реклама

Во Франции с 2026 года на дорогах появятся автомобили с розовыми временными номерными знаками, которые заменят нынешние белые. Цель нововведения — упорядочить временные регистрации и избежать злоупотреблений, которые ранее приводили к путанице и штрафам.

Об этом сообщает UaMotors

Розовые номера предназначены для новых, импортированных и тестовых транспортных средств. Они будут иметь стандартную комбинацию «WW», три цифры, две буквы и дату окончания действия. После указанного срока водитель должен оформить постоянные номера.

Реклама

По словам представителя полиции департамента Сены Марка Дюпона, яркий розовый цвет и указанная дата позволят сразу отличать действующие временные номера от просроченных, даже на расстоянии. Это, по его словам, значительно облегчит контроль и уменьшит количество административных нарушений.

Сейчас во Франции насчитывается примерно 460 тысяч автомобилей с временными номерными знаками, которые обычно действуют 4-6 месяцев, пока владельцы не получат постоянные документы. Однако некоторые водители пользуются ими годами, что приводит к административной путанице и повторному использованию комбинаций «WW» каждые 14 месяцев. Автоюрист Филипп Годен объясняет, что это создает риск, когда новый владелец получает штраф за нарушение, совершенное предыдущим пользователем номера.

Выдача розовых временных табличек начнется в первом квартале 2026 года. Их стоимость останется на уровне старых номеров, но система обещает стать удобнее для проверок и безопаснее для водителей.

Новые номера призваны сделать процесс временной регистрации прозрачным, сократить риски злоупотреблений и упростить работу полиции и административных служб.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в приложении государственных услуг «Дія» планируют запустить новые водительские услуги. В частности, украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн.