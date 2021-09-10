С "гаражом" для велосипедов и мини-кухней: популярный микроавтобус Volkswagen переделали в уникальный кемпер

С "гаражом" для велосипедов и мини-кухней: популярный микроавтобус Volkswagen переделали в уникальный кемпер

В нем также есть несколько спальных мест.

Популярный микроавтобус Volkswagen Transporter решили переделать в уникальный и одновременно очень стильный кемпер.

Об этом сообщает Carscoops.

Это транспортное средство создано в единственном экземпляре для шотландского ресторатора и велогонщика-любителя Алана Мерчисона. Отмечается, что кемпер будет рассчитан в качестве машины-поддержки женской велокоманды, где Мёрчисон сейчас работает шеф-поваром.

Основой для кемпера стал Volkswagen Transporter 6.1. Машину покрасили в цвета фирмы Rapha, производителя одежды для велосипедистов, и оснастили всем необходимым для отдыха и перекуса в перерывах между гонками. В нем есть даже своеобразный "гараж" для пяти велосипедов, с мойкой высокого давления и 70-литровым баком для воды. А также холодильник с вертикальной загрузкой, раковина и газовая плита.

Кроме того, в кемпере есть несколько спальных мест, кофемолка и кофеварка. Источниками тока на борту выступают 350-ваттные солнечные панели, питающие два 12-вольтовых аккумулятора AGM Leisure, которые, в свою очередь, подключены к 3000-Вт преобразователя.

Сообщается, что начальная цена переработки составит 26 900 фунтов стерлингов.

Ранее рассказывалось о пяти интересных и веселых вещах, которые можно сделать с грузовым отсеком пикапа.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку