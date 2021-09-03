С инновационной системой: Mercedes-Benz представил обновленную версию Sprinter

Модель поступит в продажу в сентябре 2021 года.

Компания Mercedes-Benz обновила популярный коммерческий автомобиль Sprinter.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, в основе обновления этой модели лежит мощный и эффективный 2-литровый дизельный двигатель OM 654, знакомый с портфеля легковых автомобилей Mercedes-Benz. Вскоре четырехцилиндровый агрегат будет доступен для заказа в четырех версиях мощности.

Кроме того, Sprinter получил автоматическую коробку передач 9G-TRONIC, которая сочетается со всеми версиями двигателя. Альтернативой ей будет 6-скоростная механическая коробка передач. Третий пункт технического обновления — полный привод с системой крутящего момента по требованию в Sprinter 4X4. Грузовые версии Sprinter смогут перевозить до 5,5 тонн груза.

media.daimler.com

Главной же инновационной системой Mercedes-Benz Sprinter является сдвижные двери Speed Delivery Door.

Это двустворчатые двери с функцией автоматического открывания и закрывания, которые заменяют обычные сдвижные двери. Они открываются автоматически, как только водитель переходит со своего рабочего места в грузовой отсек. После того как водитель покинул машину с грузом, двери автоматически закрываются. Автоматическая блокировка будет доступна для заказа, как дополнительная опция.

Обновленная версия Mercedes-Benz Sprinter поступит в продажу в сентябре 2021 года.

Ранее рассказывалось о том, что Mercedes-Benz представил бюджетный компактвэн нового поколения.

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