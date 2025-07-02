С какого возраста можно получить водительские права в Украине: подробности

Водительское удостоверение / © УНИАН

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В Украине действуют четкие ограничения по возрасту для получения водительских прав. Минимальный возраст зависит от категории транспорта, которым планирует управлять личность.

Об этом пишет mAuto.

По действующему законодательству получить права на мопеды и мотоциклы (категории А и А1) можно уже с 16 лет, на легковые автомобили (категория B) и небольшие грузовики (категория C) — с 18 лет. Если речь идет об управлении автомобилями с прицепами (категории BE, CE), водитель должен быть не моложе 19 лет, а водителям автобусов и крупногабаритного транспорта (категория D) необходимо достичь 21 года.

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Однако возраст — не единственный критерий. Для управления большим или пассажирским транспортом также требуются:

соответствующий водительский стаж,

прохождение специализированных курсов,

медицинская справка о пригодности к вождению.

В МВД объясняют: возрастные границы установлены из соображений безопасности, ведь у молодого человека не всегда есть надлежащая реакция и психологическая зрелость для вождения.

В то время как в некоторых странах Европы продолжаются эксперименты по разрешению управления грузовиками с 18 лет (при наличии сопровождения наставника), в Украине подобных изменений пока не предвидится.

Напомним, многие украинцы, приезжающие в Польшу, считают, будто их водительские права из Украины открывают доступ к свободному передвижению по стране. И действительно, ключом к этому является Венская конвенция 1968 года — документ, позволяющий управлять автомобилем на территории Польши, если пребывание не превышает 185 дней. Но как только эти сроки истекают, права перестают быть законными.

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