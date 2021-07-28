С ним и жилье не нужно: в Сети показали роскошный дом на колесах за 145 тысяч долларов

С ним и жилье не нужно: в Сети показали роскошный дом на колесах за 145 тысяч долларов

В нем есть все необходимое.

Автопроизводитель Airstream и мебельная компания Pottery Barn вместе создали роскошный трейлер.

Об этом сообщает Carscoops.

Этот 8-метровый туристический прицеп предназначен для глемпинга — гламурного кемпинга с удобствами. В нем обеспечено "идеальное сочетание" стиля и комфорта.

Внешне трейлер выглядит, как классический Airstream, поскольку он имеет блестящий алюминиевый кузов. Однако эта версия имеет несколько выразительных отличий. Ее оснастили эмблемами Pottery Barn, уникальным тентом и подвесным столом, который установлен извне. Последняя функция впервые использована в Airstream.

Также это издание имеет комплект аксессуаров, включая стол Indio и два стула, которые можно выставлять на улице. Кроме того, есть коврик для дверей и набор посуды от Masin для ужина на свежем воздухе. Однако самое интересное можно увидеть внутри трейлера. Компании тесно сотрудничали в разработке интерьера, чтобы "создать что-то свежее и инновационное".

carscoops.com

Трейлер оснастили мебелью, которой вдохновлены самыми популярными коллекциями Pottery Barn. В частности, есть специальные сиденья и диван. Последний даже имеет скрытый столик, как в самолетах, который можно спрятать в подлокотнике, когда он не используется.

В другом месте есть столик из дуба, вдохновленный коллекцией Benchwright Pottery Barn. Также внутри есть овсяные льняные шторы Emery, которые можно опустить, чтобы добавить приватности. На кухне есть раковина из нержавеющей стали с матовым черным выдвижным краном. Кроме того, интерьер получил стильные столешницы и крышку из твердого ореха, которая закрывает раковину.

carscoops.com

В спальне трейлер может быть оснащен двуспальной кроватью или двуспальной кроватью размера "king-size" с бельгийским льняным постельным бельем. Также там есть маленькие деревянные шкафы и специальные отсеки для хранения багажа под кроватью.

carscoops.com

Ванная комната также оснащена в стиле Pottery Barn. В ней есть круглая раковина с матовым черным смесителем, настенные бра и акцентные вставки, которые перекликаются с остальной частью трейлера. Специальный выпуск Airstream Pottery Barn стоит от 145 500 долларов.

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