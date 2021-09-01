С очень дорогой "изюминкой" внутри: немцы представили роскошный дом на колесах за 7,7 миллиона долларов

Хотя "собственная" его стоимость составляет меньше 2,5 миллионов евро.
Немецкая компания Volkner показала весьма необычный дом на колесах.
Об этом сообщает NewAtlas.
Внутри это транспортное средство выглядит словно номер в пятизвездочном отеле. Впрочем, главной его "изюминкой" является то, что скрывается внутри. А именно — гиперкар Bugatti Chiron стоимостью почти три миллиона долларов.
Что касается автодома Volkner, то он оценивается в 2,4 млн долларов. Общая стоимость всего дома на колесах составляет безумные 7,7 миллионов долларов США. Такая сумма "набегает" из-за добавления опций для мобильного дома. Так, только акустическая система от Burmester добавляет к финальной суммы в чеке 300 тысяч евро.
Volkner представляет собой 18-тонный 12-метровый транспорт из 430-сильной силовой установкой. Хотя Bugatti, Pagani или Lamborghini выглядят более эффектно в выдвижном центральном гараже Volkner Mobil Performance S, компания отмечает, что отсек можно использовать для более повседневных альтернатив, таких как гидроциклы, мотоциклы, квадроциклы или велосипеды.
Модель Performance S обеспечивает много встроенной мощности, благодаря литий-ионной батареи, солнечной батареи на крыше на 2000 Вт и генератора на 8 кВт. Все это питает полностью оборудованную кухню с индукционной варочной поверхностью, духовкой, микроволновой печью и эспрессо-машиной, винный шкаф, рабочую станцию для компьютера и многозонную систему отопления с четырьмя отдельными нагревателями.
Вообще, владелец может заказать транспорт без гиперкара и за меньшие деньги. Но если и возить машину в отсеке, то это должео быть суперкар или гиперкар.
Ранее рассказывалось о том, что американцы создали уникальний электрический кемпер, который можно сделать шестиколесным.